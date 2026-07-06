مدرب المكسيك يتطاول على لاعب إنجلترا.. والواقعة تمر بابتسامة



كاد خافيير أغيري مدرب المكسيك أن يتسبب في أزمة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إنجلترا في دور الـ16 لكأس العالم، والتي انتهت لمصلحة «الأسود الثلاثة» 3-2، بعدما سب لاعب المنتخب الإنجليزي أنتوني غوردون بحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.



وقالت «الديلي ميل»، إن أغيري وجّه عبارة نابية إلى جناح إنجلترا أنتوني غوردون لحظة اقتراب اللاعب من الخط بقرب المدرب عقب فترة وجيزة من توقف شرب المياه، لكن اللاعب تعامل مع الموقف بهدوء وابتسامة.



وأضافت: إن أغيري نادى غوردون باسمه قبل أن يطلق العبارة على نحو بدا أقرب إلى المزاح، في حين قابلها اللاعب الإنجليزي بابتسامة ورد فعل هادئ، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً، بعد أن التقطته عدسات الكاميرات حينها، دون أن يتطور إلى أي توتر داخل الملعب.



وأشارت إلى أن الموقف لم يؤثر على أداء غوردون، الذي قدم واحدة من أبرز مبارياته الدولية، وأسهم في فوز إنجلترا، بعدما تسبب في ركلة جزاء سجل منها هاري كين هدفاً، كما أدى أدواراً هجومية ودفاعية مؤثرة حتى نهاية اللقاء.



وانتهت رحلة خافيير أغيري مع المكسيك، بعدما أعلن رحيله عقب نهاية مشوار الفريق في البطولة، مؤكداً فخره بما قدمه اللاعبون، رغم الإخفاق في تجاوز دور الستة عشر، حيث لم تنجح المكسيك في تجاوز هذا الدور مطلقاً للمرة الثامنة في آخر تسع مشاركات لها في المونديال.



ونجح المنتخب الإنجليزي في مواصلة مشواره في كأس العالم، حيث تأهل لملاقاة النرويج في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة بين هاري كين وإيرلينغ هالاند.