محبو «نيمار» لـ «البيان»: أيقونة الكرة البرازيلية وأكثر اللاعبين إمتاعاً وإثارة للجدل

تساءل عدد من محبي اللاعب البرازيلي «نيمار» عن مدى تمكن الجيل الجديد من سد الفراغ الذي تركه نيمار، أم أننا سنشهد فعلياً فترة من البحث عن النجم القادم القادر على إشعال حماس الجماهير بالطريقة نفسها التي فعلها «الساحر البرازيلي»؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة، مؤكدين أن «نيمار» لا يزال في قمة عطائه، إلا أن مسيرة أي لاعب كرة قدم لها نهاية حتمية.

عندما يحين ذلك اليوم، ستكون لحظة فارقة في تاريخ الساحرة المستديرة، حيث سيفقد العالم أحد أبرز المواهب التي جمعت بين السحر الكروي واللمسة الفنية الفريدة. مؤكدين نقطة مفادها أن «نيمار» كان - وباقتدار - أيقونة جيل كامل، تجسيداً للموهبة البرازيلية الخام التي تُولد في الشوارع ويصقلها شغف اللعبة.



تأثير

من جانبه، قال أيوب البلوشي، رياضي: نعم، طالما تميز اللاعب العالمي «نيمار» بمهاراته الفردية الاستثنائية، وقدرته على تغيير مجرى المباريات بلمسة واحدة، إضافة إلى أن أهدافه الحاسمة ومراوغاته الساحرة حفرت اسمه في قلوب الملايين حول العالم، وأعتقد أن اعتزاله سيترك فراغاً كبيراً في عالم كرة القدم، وسيحرم عشاق اللعبة من مشاهدة موهبة فريدة من نوعها.

وأضاف: من جانب آخر، لقد حفر نيمار اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأندية التي مثّلها، وحقق ألقاباً جماعية وفردية لا تُحصى، لكن مسيرته لم تكن وردية بالكامل، فقد طاردته الإصابات في أوقات حاسمة، ولا يمكن لأحد أن ينكر التأثير الهائل الذي تركه على اللعبة، وكيف ألهم ملايين الشباب حول العالم.



دراسة

وأوضح محمد الهياس، مدرب إماراتي محترف: مع اعتزال اللاعب البرازيلي نيمار، سيبقى إرثه الكروي محط دراسة وتحليل، ليس فقط من منظور الأهداف والتمريرات الحاسمة، بل أيضاً من زاوية تأثير اللاعبين النجوم في اللعبة العالمية الحديثة، وتوازن الشهرة مع الالتزام والانضباط. مضيفاً: نيمار سحر الجماهير بمهاراته الفردية الفذة وقدرته على تغيير مجرى المباريات بلمسة أو حركة واحدة، سيترك خلفه إرثاً كروياً معقداً، يجمع بين اللحظات الممتعة التي لا تُنسى، والفصول التي شابها التوتر والإصابات.



موهبة

وأشار محمد حامد البلوشي «رياضي» إلى أن الأجيال القادمة ستتذكر «نيمار» كأحد أبرز اللاعبين الذين امتلكوا الموهبة الفطرية التي دمجت بين المتعة والفعالية. إضافة إلى مهارات فردية استثنائية، ومراوغات لا تُصدق، وأهداف حاسمة وقوية. لقد أمتع الملايين بأسلوب اللعب الجريء، سواء كان ذلك مع سانتوس، برشلونة، باريس سان جيرمان، أو منتخب البرازيل. لقد ترك نيمار بصمته بوضوح، حاصداً الألقاب ومسجلاً أرقاماً قياسية جعلته في مصاف الأساطير.



جدل

وأضاف: أثار خبر اعتزال اللاعب العالمي «نيمار» جدلاً واسعاً بين الجماهير والمحللين، ولا سيما أن مسيرة اللاعب البرازيلي حافلة بالإنجازات والألقاب، سواء مع الأندية التي لعب لها مثل برشلونة وباريس سان جيرمان، أو مع منتخب بلاده، جعلته أيقونة كروية لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، فإن الإصابات المتكررة والضغوط الهائلة التي تعرض لها طول مسيرته قد تكون عوامل مؤثرة في اتخاذ مثل هذا القرار الصعب.