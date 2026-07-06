8 ملايين دولار سعر تذكرة لمباراة إنجلترا والنرويج في ربع النهائي



قفزت أسعار تذاكر مباراة إنجلترا والنرويج في الدور ربع نهائي لكأس العالم 2026 إلى أرقام جنونية، وذلك بعد عرض تذكرة عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسعر يبلغ نحو 8 ملايين دولار، وفقاً لتقارير عالمية.



وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن هذا السعر يعد أعلى سعر معروض لتذكرة على المنصة الرسمية لكأس العالم على الإطلاق، أي ما يعادل نحو 6 ملايين جنيه إسترليني، وسط طلب كبير على التذاكر المعروضة لإعادة البيع عقب تأهل إنجلترا إلى ربع النهائي. وجاء هذا الارتفاع الجنوبي بعد فوز إنجلترا المثير على المكسيك 3-2، على ملعب أزتيكا الشهير، بعد مباراة قوية وحماسية.



وتقام مواجهة إنجلترا والنرويج في مدينة ميامي الأحد المقبل، بعدما بلغت النرويج الدور ذاته إثر فوزها المفاجئ على البرازيل 2-1، بفضل هدفي إرلينغ هالاند، وهو ما عزز الإقبال على التذاكر.

وبحسب التقرير عرضت تذكرة من الفئة الأولى بهذا السعر القياسي في المدرج رقم 106، رغم أن موقعها لا يعد قريباً من أرضية الملعب.



وأضافت الصحيفة أن أقل سعر متاح للمباراة عبر منصة إعادة البيع الرسمية يبلغ 2300 دولار، أي ما يقارب 1723 جنيهاً إسترلينياً، لتذكرة من الفئة الثانية، بينما تتفاوت الأسعار بين الفئات المختلفة وفقاً للطلب.



وأوضحت أن أسعار الفئة الأولى بدأت من 3214 دولاراً، بينما وصلت بعض تذاكر الفئة الثانية إلى 103500 دولار، فيما تراوحت أسعار الفئة الثالثة بين 2875 و57500 دولار.

وفي حال تجاوزت إنجلترا عقبة النرويج، ستتأهل إلى نصف النهائي في أتلانتا، حيث تتراوح أسعار التذاكر المعروضة لمباراة نصف النهائي حتى الوقت الحالي قبل معرفة طرفيها بين 2700 دولار ونحو 600 ألف دولار.