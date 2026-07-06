أهازيج «ديما مغرب» و«يا مصر بتعمليها إزاي» تتصدران الترند



شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من التفاعل مع أهازيج وأغانٍ جماهيرية ذات طابع وطني، في مقدمتها عبارة «ديما مغرب» و«يا مصر بتعمليها إزاي»، حيث تحولت العبارتان إلى ترند عربي يتداول بكثافة عبر مختلف المنصات، في مشهد يعكس حضوراً متزايداً للخطاب الرياضي والجماهيري في الفضاء الرقمي.



في المغرب، واصلت عبارة «ديما مغرب» ترسيخ حضورها كأحد أبرز الهتافات التي ترددها الجماهير دعماً للمنتخب الوطني، قبل أن تتجاوز حدود المدرجات لتصبح شعاراً رقمياً يستخدم في المنشورات ومقاطع الفيديو الاحتفالية والتشجيعية، في ظل الزخم الذي يرافق المشاركات الدولية للمنتخبات المغربية والنجاحات المتتالية التي تحققها في السنوات الأخيرة، وبفضل الوقفة الجماهيرية الكبيرة خلف اسود الأطلس تمكن رفاق أشرف حكيمي من بلوغ دور الثمانية بعد إزاحتهم لمنتخب كندا في دور الـ16 بعد الفوز بثلاثية نظيفة.



وفي مصر، لاقت عبارة «يا مصر بتعمليها إزاي» انتشاراً لافتاً بعد تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث استخدمت للتعبير عن الدهشة والفخر بالإنجازات، سواء الرياضية أم في سياقات حياتية مختلفة، ما منحها طابعاً شعبياً سريع الانتشار، خصوصاً مع بساطة الجملة وقدرتها على التعبير عن مشاعر جماعية مكثفة في كلمات قصيرة، وتنتظر الفراعنة مباراة على قدر عالٍ من الأهمية أمام الأرجنتين بطلة العالم مساء الثلاثاء في مواجهة يترقبها جمهور العالم بأثره تجمع الأسطورة ميسي كابتن التانغو والفرعون محمد صلاح نجم مصر.



وبين المغرب ومصر، تبدو الأهازيج الجماهيرية اليوم أكثر من مجرد كلمات تشجيعية، إذ تحولت إلى مساحة مشتركة للتعبير العربي الرقمي، تعكس نبض المدرجات وتعيد إنتاجه على منصات التواصل في شكل موجات ترند عابرة للحدود.



وتبرهن مواقع السوشيال ميديا إلى أن قوة هذه الأهازيج لا ترتبط فقط بالمحتوى الرياضي الذي خرجت به، بل بقدرتها على التحول إلى لغة يومية يتداولها المستخدمون في التعليقات والمقاطع القصيرة، حيث لعبت منصات مثل تيك توك وإكس وإنستغرام دوراً محورياً في تسريع انتشارها وتوسيع نطاق استخدامها.



كما يعكس هذا الانتشار المتزامن حالة من التداخل بين الرياضة والثقافة الشعبية، حيث لم تعد الأهازيج مجرد دعم في المدرجات، بل أصبحت جزءاً من الهوية الرقمية للجماهير، تعبر من خلالها عن الفخر والانتماء والاحتفاء بالإنجازات، سواء أكانت رياضية أم رمزية.



ويرى متابعون أن نجاح هذه العبارات في تصدر الترند يعود إلى بساطتها اللغوية وارتباطها العاطفي المباشر بالجمهور، إضافة إلى قابليتها لإعادة الاستخدام في سياقات متعددة، ما يجعلها مادة مثالية للانتشار السريع في بيئة رقمية تعتمد على السرعة والتفاعل اللحظي.