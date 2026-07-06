أوريان نايلاند.. بطل بلا نادٍ



تألق الحارس النرويجي أوريان نايلاند مع منتخب بلاده في الفوز التاريخي 2-1 على البرازيل في دور الـ 16 لكأس العالم، حيث لعب دوراً حاسماً في بلوغ «أحفاد الفايكنغ» ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها، رغم خوضه البطولة لاعباً حراً.



وكان نايلاند أحد أبرز نجوم اللقاء رفقة إيرلينغ هالاند، إذ تصدى لركلة جزاء مبكرة نفذها برونو غيماريش، شكلت أهم منعطف في مسيرة المباراة، وفتحت الطريق أمام النرويج لتحقيق الانتصار التاريخي.



وتألق نايلاند بخلاف تصديه لركلة الجزاء بتدخلات حاسمة عدة أبقت منتخب بلاده في أجواء المباراة، قبل أن يقلص نيمار الفارق من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وقدم الحارس البالغ من العمر 35 عاماً أداءً مميزاً، إذ نجح في التصدي لـ 4 تسديدات، منها 3 من داخل منطقة الجزاء، ومنع أهدافاً محققة بفضل ردود فعله، في مباراة وصفها بأنها الأهم في مسيرته، بعدما استغل فرصة المشاركة الأساسية على أفضل وجه.



ورغم تألقه إلا أن نايلاند لا يملك عقداً حالياً، بعدما أصبح من دون نادٍ منذ الأول من يوليو الجاري، عقب انتهاء عقده مع إشبيلية، الذي انضم إليه في 2023 وخاض معه 66 مباراة رسمية، حيث لم يتلق أي عروض حتى بداية مشواره مع النرويج في كأس العالم.



وبات تألق نايلاند إلى جانب فعالية هالاند الهجومية، عنواناً لأفضل إنجاز في تاريخ النرويج بالمونديال، لكن المفارقة أن أحد أبرز أبطال إقصاء البرازيل يدخل ربع النهائي لاعباً حراً، وقد يساهم تألقه في مغادرة الولايات المتحدة بعقد جديد.