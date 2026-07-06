روبوت يظهر لأول مرة في كأس العالم

شهدت كأس العالم 2026 حدثاً لأول مرة بظهور روبوت شبيه بالبشر في مباريات البطولة، وذلك بعدما دخل أرضية ملعب ميتلايف بنيوجيرسي خلال مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من البطولة.

وخطف الروبوت «أطلس» الأضواء بعد أن ظهر بين شوطي مباراة البرازيل والنرويج لتسليم حكم المباراة الأمريكي إسماعيل الفاتح الكرة، في مشهد غير مسبوق جمع بين التكنولوجيا وكرة القدم، وأثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير سواء داخل الملعب أم على الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وجاء ظهور الروبوت، الذي طورته شركة بوسطن دايناميكس في الشوط الثاني للمباراة التي انتهت بوداع حزين للبرازيل، حيث سار بثبات إلى الحكم وسلمه الكرة، قبل أن يستعرض بعض الحركات المستوحاة من احتفالات نجوم كرة القدم، من بينها جلسة التأمل الشهيرة للمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند.

وأثار المشهد انقساماً بين المشجعين، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، إذ رأى البعض أن إدخال الروبوتات إلى أجواء المباريات يمثل استعراضاً غير ضروري للتكنولوجيا، بينما اعتبر آخرون أن الخطوة تعكس مستقبل الابتكار في الأحداث الرياضية الكبرى.

وانتشرت تعليقات ساخرة ومندهشة عبر منصة «إكس» وصف بعضها المشهد بأنه غريب وينتمي إلى أفلام الخيال العلمي.

وقال ألبرتو رودريغيز، مدير سلوك الروبوتات في شركة بوسطن دايناميكس، في تصريحات نقلتها الصحيفة: إن تطوير قدرات الروبوت «أطلس» يستند إلى محاكاة المهارات البشرية بهدف دفع حدود الابتكار في عالم الروبوتات، موضحاً أن مشاركة الروبوت في حدث رياضي بهذا الحجم تطلب تجاوز تحديات تقنية معقدة.

وأضاف أن شبكات «الواي فاي» التقليدية لم تكن مناسبة للتواصل مع الروبوت بسبب وجود عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة داخل الملعب، ما دفع الفريق إلى إنشاء قناة اتصال لاسلكية خاصة باستخدام جهاز راديو ثبت على ظهر الروبوت لضمان استمرار الاتصال دون انقطاع.

وأشار رودريغيز إلى أن السير على العشب الطبيعي فرض تحدياً إضافياً، إذ خضع الروبوت لتعديلات في خوارزميات الحركة والتوازن حتى يتمكن من المشي والجري والقفز بثبات على أرضية الملعب.

وحققت النرويج مفاجأة كبيرة بإقصاء البرازيل من كأس العالم 2-1 بفضل ثنائية سجلها إرلينغ هالاند، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخها.