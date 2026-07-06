كأس العالم 2026.. موعد مباراتي اليوم وغداً والقنوات الناقلة

تلتقي البرتغال بإسبانيا، في سهرة مونديالية من نوع خاص الليلة، وتواجه الولايات المتحدة بلجيكا، في مباراة حاسمة بدور الـ 16 بكأس العالم المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

البرتغال وإسبانيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب دالاس في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية، الذي يحتضن الليلة مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخبي البرتغال وإسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعاً تنافسياً خاصاً بين العملاقين الأوروبيين.

يدخل المنتخب الإسباني المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدّم أداءً قوياً في الدور السابق وتمكن من تجاوز النمسا بثلاثية نظيفة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب، معتمداً على انسجام خطوطه وقدرته على فرض أسلوب لعبه.

في المقابل، يدخل المنتخب البرتغالي المباراة بعد تأهل صعب أمام كرواتيا بنتيجة 1-2، في لقاء أظهر خلاله شخصية قوية وقدرة على حسم المواجهات الإقصائية، معتمداً على خبرة عناصره في التعامل مع المباريات الكبرى.

موعد المباراة

تقام مباراة منتخبي البرتغال وإسبانيا الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء "23:00" بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث مباراة البرتغال وإسبانيا عبر 1 beIN SPORTS MAX و beIN SPORTS MAX 3 و beIN SPORTS MAX 5 و beIN SPORTS MAX 6.

عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عن طريق تطبيق "TOD".

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 6 يوليو 2026، على ملعب دالاس.

تشكيلة البرتغال المتوقعة

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: روبن دياز، جواو كانسيلو، ريناتو فيجا، نونو مينديش

خط الوسط: روبين نيفيز، فيتينيا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: بيدرو نيتو، رفائيل لياو، كريستيانو رونالدو

تشكيلة إسبانيا المتوقعة

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، أليكس باينا، ميكيل أويارزابال

أمريكا وبلجيكا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب «لومن فيلد» في مدينة سياتل، حيث يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع نظيره البلجيكي في مواجهة قوية ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2026، فجر الثلاثاء، في لقاء يسعى خلاله أصحاب الأرض لمواصلة مشوارهم التاريخي نحو ربع النهائي للمرة الأولى منذ عقود.

ويدخل المنتخب الأميركي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله إلى ثمن النهائي للمرة السابعة في تاريخه، عقب فوزه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد.

في المقابل، يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بطموح مواصلة نتائجه القوية في البطولة، بعدما تصدر مجموعته وحقق فوزاً كبيراً على نيوزيلندا 1-5 في المجموعات.

كما تأهل المنتخب البلجيكي لملاقاة أمريكا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه الدراماتيكي على السنغال (2-3) في دور الـ32، حيث قلب تأخره بهدفين إلى انتصار بفضل ثلاثية روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس.

موعد مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا

تُقام مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا في كأس العالم 2026 فجر الثلاثاء 7 يوليو، عند الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة "بي إن سبورت" صاحبة الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا على قناة BeIN Sports Max 2

عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عن طريق تطبيق "TOD".