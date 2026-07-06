كين يعادل رقم ميسي التاريخي في كأس العالم

دخل النجم الإنجليزي هاري كين سجلات التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تنفيذًا لركلات الجزاء في تاريخ البطولة، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي برصيد سبع ركلات جزاء لكل منهما.

وجاء وصول كين إلى هذا الإنجاز خلال منافسات كأس العالم 2026، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ منتخب إنجلترا، مستفيدًا من برودة أعصابه وقدرته الكبيرة على ترجمة ركلات الجزاء إلى أهداف في المباريات الكبرى.

ويحمل ميسي الرقم ذاته بعدما نفذ سبع ركلات جزاء خلال مشاركاته في نسخ كأس العالم المختلفة، فيما تمكن كين من معادلته بعد سلسلة من المشاركات الناجحة مع منتخب "الأسود الثلاثة"، ليصبح الثنائي في صدارة القائمة التاريخية للبطولة.

ولا يعكس هذا الرقم فقط كثرة حصول المنتخبين الأرجنتيني والإنجليزي على ركلات جزاء، بل يبرز أيضًا الثقة المطلقة التي يحظى بها اللاعبان من مدربيهما وزملائهما في تنفيذ أكثر اللحظات حساسية داخل منطقة الجزاء.

ومع استمرار مشوار إنجلترا في مونديال 2026، يمتلك هاري كين فرصة ذهبية للانفراد بالرقم القياسي، في حال احتسبت لمنتخبه ركلة جزاء جديدة وتولى تنفيذها بنجاح، ليصبح اللاعب الأكثر تنفيذًا لركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم، متجاوزًا الرقم الذي ظل يتقاسمه مع ليونيل ميسي.