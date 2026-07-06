تحليل| ركلة الجزاء نقطة تحول.. كيف أطاحت النرويج بالبرازيل خارج كأس العالم؟

نجحت النرويج في إقصاء البرازيل من دور الـ16 لكأس العالم، بفوز مستحق 2-1، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما تفوقت تكتيكيًا وبدنيًا وذهنيًا، لتحجز مقعدها في ربع النهائي، بينما ودع المنتخب البرازيلي المنافسات مبكرًا للمرة الأولى منذ نسخة 1990.

وجاء الانتصار النرويجي نتيجة الخطة المناسبة التي وضعها المدرب ستوله سولباكن، حيث أغلق العمق الدفاعي، وقلص المساحات أمام صناع اللعب، ثم اعتمد على التحولات السريعة واستغلال القوة البدنية لإيرلينغ هالاند، مع ضغط منظم أربك المنتخب البرازيلي.

وتكشف الأرقام حجم التفوق النرويجي، بعدما استحوذ الفريق على الكرة بنسبة 66% مقابل 34% للبرازيل، وسدد 5 كرات بين القائمين والعارضة مقابل 4 لمنافسه، رغم أن المنتخب البرازيلي أنهى اللقاء بإجمالي محاولات أكثر.

وكانت الدقيقة 14 أول نقطة تحول في المباراة، عندما أهدر برونو غيمارايش ركلة جزاء تصدى لها الحارس أوريان نيلاند ببراعة، ليمنح زملاءه دفعة معنوية كبيرة، ويحرم البرازيل من هدف مبكر كان كفيلاً بتغيير سيناريو المواجهة.

ولم يقتصر تأثير نيلاند على ركلة الجزاء، بل فرض حضوره طوال اللقاء بحسن تمركزه وهدوئه في التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات، ليحافظ على توازن منتخب بلاده حتى الدقائق الأخيرة أمام الضغط البرازيلي.

وجاء هالاند في الوقت المناسب، رغم تعرضه لرقابة لصيقة طوال المباراة، وبفضل قدراته العالية سجل الهدف الأول برأسية قوية، ثم أنهى المباراة بتسديدة بعيدة متقنة، كما تفوق في الصراعات الهوائية، مانحًا فريقه منفذًا دائمًا للخروج بالكرة تحت الضغط.

كما أسهم البديل أندرياس شيلدروب، الذي دفع به سولباكن بدلًا من أنطونيو نوسا، في زيادة الفاعلية الهجومية للمنتخب النرويجي، بفضل تحركاته بين الخطوط وسرعته في الجانب الأيسر.

وصنع شيلدروب هدفي المباراة لهالاند، مستغلًا المساحات التي ظهرت مع تقدم البرازيل، ليؤكد نجاح قراءة الجهاز الفني لسير اللقاء، ويحول التبديل إلى الورقة الأكثر تأثيرًا في النصف الثاني.

وعكست الثنائية قدرة هالاند على استغلال أنصاف الفرص، بعدما احتاج إلى عدد محدود من اللمسات داخل منطقة الجزاء، مؤكدًا فعاليته وقدراته الهائلة كمهاجم فذ.

في المقابل، عانت البرازيل من بطء في بناء اللعب وتمرير الكرة، وصعوبة اختراق الكثافة الدفاعية، بينما افتقدت التنوع الهجومي، إذ انحصرت معظم المحاولات في حلول فردية، دون القدرة على تفكيك التنظيم الدفاعي الذي فرضه المنتخب النرويجي.

وعجز كارلو أنشيلوتي عن إيجاد حلول تكتيكية لكسر التكتل النرويجي، كما لم تنجح تبديلاته في تحقيق التغيير المطلوب، بينما استمرت معاناة "السيليساو" في التحولات الدفاعية، وهو ما استغلته النرويج بكفاءة حتى صافرة النهاية.

وأكدت المباراة أن التنظيم الجماعي والانضباط التكتيكي تفوقا على الأسماء الكبيرة، إذ قدمت النرويج مباراة مثالية من جميع النواحي، بينما دفعت البرازيل ثمن إهدار الفرص، وسوء الإدارة الفنية للقاء، وعدم استغلال التفاصيل الصغيرة في الأوقات المناسبة.