النرويج تفجر أكبر مفاجآت المونديال وتقصي البرازيل

فجر منتخب النرويج واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم 2026، بعدما أطاح بمنتخب البرازيل بالفوز 2-1 على ملعب ميتلايف في دور الـ16، ليواصل أحفاد الفايكنغ مشوارهم اللافت في البطولة ويتأهلوا إلى الدور ربع النهائي بجدارة.

وكرّست النرويج عقدتها أمام البرازيل، بعدما حافظت على سجلها الخالي من الهزائم في المواجهات المباشرة، محققة فوزها الثالث مقابل تعادلين أمام "السيليساو".

وسجل إيرلينغ هالاند هدفي النرويج في الدقيقتين 79 و90، ليقود منتخب بلاده إلى أحد أبرز انتصاراته في تاريخ البطولة، ويمنحه بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ورفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف في النسخة الحالية، ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وفرض المنتخب النرويجي أفضليته خلال معظم فترات اللقاء، خصوصًا في الشوط الثاني، وتفوق في الاستحواذ وصناعة الفرص، بينما عجزت البرازيل عن تقديم المستوى المنتظر، لتدفع ثمن تراجعها أمام منافس أكثر تنظيمًا وفاعلية.

وبدأ المنتخب النرويجي المباراة بقوة، وسجل باتريك بيرغ هدفًا في الدقيقة الثالثة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر برونو غيمارايش ركلة جزاء للبرازيل في الدقيقة 14، بعدما تصدى لها الحارس أوريان نيلاند، ليحافظ على التعادل ويمنح منتخب النرويج دفعة معنوية مبكرة.

وأهدر ريان فرصة للبرازيل في الدقيقة 17، قبل أن يتصدى نيلاند لمحاولة خطيرة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 40، فيما أنقذ أليسون بيكر فرصة محققة أمام مارتن أوديغارد في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، فرضت النرويج سيطرتها، بينما أضاع البديل إندريك فرصة انفراد في الدقيقة 59 بعد تمريرة من فينيسيوس، ليسدد الكرة خارج المرمى، فيما تألق أليسون بيكر في الدقيقة 75 بإبعاد محاولة أندرياس شيلدروب.

ونجح هالاند في ترجمة أفضلية النرويج بتسجيله الهدف الأول برأسية من عرضية أرسلها أندرياس شيلدروب في الدقيقة 79.

وضغطت البرازيل بحثًا عن التعادل، إلا أن نيلاند تصدى لمحاولة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ثم مرت تسديدة كاسيميرو بجوار القائم في الدقيقة 86.

وقضى هالاند على آمال البرازيل في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يقلص نيمار النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90+10، لكنه لم يكن كافيًا لعودة المنتخب البرازيلي.

وتواجه النرويج في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك، لتؤكد أنها الحصان الأسود في كأس العالم، فيما ودعت البرازيل البطولة بعد أداء لم يرق إلى مستوى تطلعات جماهيرها.