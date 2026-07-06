كيروش يرحل عن تدريب غانا بعد 3 أشهر

أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، اليوم الأحد، رحيله عن تدريب منتخب غانا بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه المهمة، وذلك عقب انتهاء مشوار المنتخب عند دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وتولى المدرب، البالغ من العمر 73 عامًا، قيادة المنتخب الغاني في أبريل/نيسان الماضي، خلفًا لأوتو أدو، الذي انفصل عن المنتخب قبل 72 يومًا من انطلاق النهائيات.

وكتب كيروش عبر حسابه على «إنستغرام»: «أغادر هذه الرحلة وأنا فخور بما حققناه، ولكن يراودني أيضًا ذلك الشعور الإيجابي بعدم الاكتفاء الذي ينتاب من يطمح إلى المزيد دائمًا. لا ينبغي أبدًا أن يكون الوصول إلى مستوى أعلى هو الهدف النهائي، بل يجب أن يكون بداية لطموحات أكبر».

وفازت غانا على بنما، وتعادلت مع إنجلترا، قبل أن تخسر أمام كرواتيا، لتحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية عشرة، وتتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

وخسر المنتخب الغاني أمام كولومبيا بنتيجة 1-0 في دور الـ32، ليودع منافسات البطولة.

وكان المدرب السابق لمنتخبات إيران والبرتغال ومصر قد قاد منتخب غانا في مباراة ودية واحدة فقط قبل انطلاق كأس العالم.