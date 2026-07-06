أنشيلوتي يخطف الأنظار بترديد النشيد البرازيلي

خطف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، أنظار الجماهير وعدسات الكاميرات قبل مواجهة البرازيل والنرويج في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب البرازيل مع نظيره النرويجي في الدور ثمن النهائي على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث يسعى منتخب «السامبا» لتحقيق أول فوز في تاريخه على النرويج.

وظهر أنشيلوتي على شاشات النقل التلفزيوني وهو يردد النشيد الوطني البرازيلي «هينو ناسيونال برازيلييرو» بصورة لافتة، إذ ردده كلمة بكلمة وبحماس واضح، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان أنشيلوتي قد وضع، منذ توليه تدريب منتخب البرازيل، هدفًا شخصيًا يتمثل في تعلم النشيد الوطني البرازيلي كاملًا قبل انطلاق المونديال، في خطوة تعكس احترامه لتاريخ المنتخب وثقافة البلاد.

وتناقلت الجماهير لقطة أنشيلوتي وهو يردد النشيد على نطاق واسع، معتبرة أن إتقانه للنشيد يجسد اندماجه الكامل مع المنتخب ورغبته في بناء علاقة قوية مع اللاعبين والجماهير قبل انطلاق المواجهة الإقصائية أمام النرويج.

ويعد أنشيلوتي أول مدرب أجنبي دائم يقود منتخب البرازيل، وحقق نتائج جيدة مع «السيليساو» منذ توليه المهمة، لكن التحدي الأكبر أمامه يتمثل في قيادة المنتخب إلى التتويج باللقب السادس في تاريخه.

يُذكر أن الشوط الأول من مباراة البرازيل والنرويج انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، وشهد إهدار برونو غيمارايش ركلة جزاء في الدقيقة 14.