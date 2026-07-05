مأمور محكمة فرنسي يدير مباراة مصر والأرجنتين

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم تحكيم مباراة منتخبي مصر والأرجنتين المقررة في دور الستة عشر من كأس العالم 2026. وتلتقي مصر مع الأرجنتين في مواجهة مرتقبة في الثامنة مساء الثلاثاء «بتوقيت الإمارات» على استاد أتلانتا، إذ كان منتخب «الفراعنة» قد تأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز على استراليا 4-2 بركلات الترجيح، فيما تأهلت الأرجنتين بصعوبة 3-2 على حساب منتخب الرأس الأخضر.



وتعد المباراة هي الثانية للحكم الفرنسي في كأس العالم 2026، بعدما سبق له وأن أدار مباراة الرأس الأخضر والسعودية في دور المجموعات.

ويعد ليتكسير من أشهر الحكام في أوروبا والعالم، وأدار العديد من المباريات الهامة في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى إدارته نهائي كأس السوبر الأوروبي.



وهناك واقعة شهيرة للحكم الفرنسي، حين ضرب بيده اليسرى عن غير قصد، وجه مهاجم النرويج إيرلينغ هالاند، وذلك خلال مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عام 2024. ويشغل ليتكسير وظيفة مأمور في أحد المحاكم الفرنسية، إلى جانب عمله في تحكيم كرة القدم، ومعروف عنه صرامته الشديدة داخل أرض الملعب خلال إدارته للمباريات.



وبدأ ليتكسير مسيرته التحكيمية عام 2016، وحصل على الشارة الدولية بعد عام واحد فقط، إذ كانت أولى مبارياته الدولية بين بلغاريا والبوسنة والهرسك عام 2018.

ويظهر ليتكسير في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويعد نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024 بين إسبانيا وإنجلترا أبرز المباريات التي أدراها، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الأوروبي بين مانشستر سيتي وإشبيلية.