ترامب يشيد بالقرار .. "فيفا" يرفع إيقاف بالوغون قبل مواجهة بلجيكا

حصل منتخب الولايات المتحدة على دفعة قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف المفروضة على مهاجمه وهدافه الأول فلوريان بالوغون، ليصبح مؤهلًا للمشاركة في اللقاء الحاسم.

وكان بالوغون قد تلقى بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، بعد تدخل اعتبره الحكم عنيفا، ما أدى إلى إيقافه مباراة واحدة وحرمانه مبدئيا من مواجهة بلجيكا. إلا أن لجنة الانضباط في فيفا أعادت النظر في الواقعة، معتبرة أن التدخل لم يكن متعمدا، وقررت تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام وفقا للمادة 27 من اللائحة التأديبية، مع بقائه تحت المراقبة خلال هذه الفترة.

ويُعد بالوغون أحد أبرز نجوم المنتخب الأمريكي في البطولة الحالية، بعدما سجل ثلاثة أهداف وقاد منتخب بلاده إلى بلوغ الأدوار الإقصائية، لذلك مثّل قرار فيفا خبرا سارا للجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي سيستعيد أهم أوراقه الهجومية في مواجهة بلجيكا.

وعقب إعلان القرار، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الترحيب به، موجّها الشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، واعتبر أن فيفا صحح ما وصفه بـ"الظلم الكبير" الذي تعرض له اللاعب.

وفي المقابل، انتشرت تقارير إعلامية تحدثت عن محاولات من البيت الأبيض للتأثير في القرار، إلا أن فيفا أكد أن قراره جاء بصورة مستقلة ووفقا للوائحه التأديبية، دون الإشارة إلى أي تدخل سياسي في القضية.

وسيمنح وجود بالوغون المنتخب الأمريكي قوة هجومية إضافية أمام بلجيكا، في مباراة يسعى خلالها "العم سام" إلى بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ مونديال 2002، بينما يطمح المنتخب البلجيكي إلى مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب.