بطلات رياضيات لـ«البيان»: «أسود الأطلس» و«الفراعنة» شرفا الكرة العربية في كأس العالم

أكد عدد من البطلات الإماراتيات من خلال حديثهن لـ«البيان» أن كرة القدم العربية شاركت في المونديال بنسخة استثنائية، لكنها لم تقدم المستوى المعهود منها، عدا منتخبي المغرب ومصر، أو «أسود الأطلس» و«الفراعنة»، اللذين سجلا باستحقاق إنجازاً تاريخياً في المونديال بتأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالمونديال، وتأهل المنتخب المصري للمرة الأولى إلى دور الـ16 في سجل تاريخه بكأس العالم، تلك المرة الأولى التي ينجح فيها منتخبان عربيان في بلوغ هذين الدورين خلال النسخة ذاتها من المونديال، داعيات إلى أن تكتمل قصة الوصول والنجاح التي تلهم المجتمع العربي عموماً، والتي لن تُروى لمجرد الإعجاب والتصفيق، بل لتشجيع الآخرين على الحلم والسعي باجتهاد وراء أهدافهم وتحقيق طموحاتهم الرياضية العالمية.



وقالت سهام الشحي، فارسة: «نعم، لقد حقق المنتخب المصري إنجازاً تاريخياً ببلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك بعدما حسم مواجهة أستراليا بركلات الترجيح، وهذا ما حدث أيضاً مع تأهل «أسود الأطلس» لدور الثمانية في طريقهم لمعادلة إنجاز 2022 التاريخي. ولا أبالغ إن أوضحت مدى القدرات والإمكانات والمؤهلات التي يتسم بها المنتخبان العربيان الأفريقيان، وفن التعامل مع أصعب لحظات المباريات، ليواصلا باقتدار تمثيل الكرة العربية في الأدوار الإقصائية من مونديال 2026».



فيما أوضحت فاطمة الكعبي، لاعبة منتخب أول في نادي دبي لأصحاب الهمم، أنه إذا ⁠كانت بعض الدول قد برزت في المونديال باعتبارها إحدى القصص الملهمة في البطولة، إلا أن منتخبي مصر والمغرب وصلا إليها بطموحات أكبر بكثير. وأضافت: «وأرى أن وصولهما الناجح والملهم بفضل انضباطهما التكتيكي، ولياقتهما البدنية العالية، إضافة إلى مهاراتهما الفنية. واصل ولا يزال المنتخبان التقدم في البطولة بثقة روح الفريق الواحد الذي يؤمن يقيناً جازماً بقدرته على تحقيق مسيرة ناجحة مستحقة».



وأشارت فاطمة عيضة العامري، فارسة وهجانة، إلى أن تأهل المنتخب المصري جاء بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، وذلك عقب التعادل 1-1، ليبلغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، محققاً إنجازاً غير مسبوق منذ مشاركاته الأولى في البطولة العالمية.

وأشادت بتجاوز المملكة المغربية كندا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، مشيرة إلى أن المغرب قد وصل في مونديال 2022 إلى نصف النهائي، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز الباهر، متمنية التوفيق للمنتخبين خلال المواجهات المقبلة.