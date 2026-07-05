هل يحقق بيكهام حلم فوزينها حارس الرأس الأخضر؟



يبدو أن قصة جوسيمار فوزينها حارس الرأس الأخضر لن تنتهي بمجرد وداع منتخب بلاده كأس العالم 2026، عقب خروجه من دور الـ 32، بعد أداء أسطوري أمام الأرجنتين، إذ قد يحقق النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية إنتر ميامي الأمريكي، حلم الحارس المخضرم، باللعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وبرز اسم فوزينها ضمن اهتمامات نادي إنتر ميامي، عقب تألقه اللافت في المونديال، بعدما خطف الأنظار خلال البطولة بأدائه القوي، خاصة أمام منتخب الأرجنتين، حيث تصدى لعدد من الفرص الخطيرة، وحافظ على آمال منتخب بلاده حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تخسر الرأس الأخضر المباراة وتودع المونديال.



وذكرت تقارير أن إدارة إنتر ميامي، بقيادة بيكهام، تتابع الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، مستفيدة من انتهاء عقده مع نادي تشافيش البرتغالي، ما يجعله لاعباً حراً، ولا يتطلب دفع مقابل انتقال.



وذكر تقرير لشبكة TVN الدولية، أبدى إنتر ميامي اهتماماً بالتعاقد مع فوزينها، خاصة أن وضعه يعد فرصة مناسبة للنادي، الذي يمكنه التحرك بسهولة أكبر لإتمام الصفقة، بما يتوافق مع لوائح الرواتب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وأشار التقرير إلى أن المفاوضات قد تتسارع بعد انتهاء كأس العالم، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك الخبرة، قبل استئناف منافسات الدوري الأمريكي.

وسيحقق فوزينها أحد أبرز أحلامه، في حال انتقاله إلى إنتر ميامي، إذ سينتقل من مواجهة ميسي في كأس العالم، إلى مزاملته يومياً في التدريبات والمباريات.