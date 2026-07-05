أنشيلوتي: 1400 مباراة صقلت خبرتي.. وفيرغسون مرجعي الوحيد



أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن سنواته الطويلة في عالم التدريب، منحته خبرة كبيرة في قراءة المباريات وإدارتها، لكنه يرى أن هناك مدرباً واحداً فقط يملك رصيداً من الخبرة يفوقه، ويستحق أن ينصت إلى نصائحه، وهو الأسطورة الإسكتلندية، السير أليكس فيرغسون. وقال أنشيلوتي: طوال مسيرتي الكروية، استعددت لأكثر من 1400 مباراة. قد لا يكون هذا كافياً لفهم كرة القدم فهماً كاملاً، لكنه بالتأكيد منحني خبرة هائلة.



وأضاف المدرب الإيطالي أن هذا الرقم الكبير من المباريات، جعله يواجه مختلف الظروف والسيناريوهات، سواء في البطولات المحلية أو القارية أو الدولية، الأمر الذي ساهم في تكوين شخصيته التدريبية، وصقل قدراته في التعامل مع الضغوط، واتخاذ القرارات الحاسمة.



ورغم المسيرة الحافلة التي جعلت أنشيلوتي أحد أكثر المدربين تتويجاً بالألقاب في تاريخ اللعبة، فإنه اعترف بأن هناك اسماً واحداً يتفوق عليه، من حيث الخبرة وعدد المباريات التي استعد لها، قائلاً: الشخص الوحيد الذي استعد لمباريات أكثر مني، هو أليكس فيرغسون، فقد استعد لأكثر من 2000 مباراة. واختتم أنشيلوتي حديثه بإشادة كبيرة بمدرب مانشستر يونايتد السابق، مؤكداً: أُقدّر آراء الجميع، ولكن إن كان هناك شخص واحد يمكنه حقاً أن يُسدي لي النصيحة، فهو أليكس فيرغسون.



وتعكس تصريحات أنشيلوتي حجم الاحترام المتبادل بين اثنين من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، إذ ارتبط اسماهما بالنجاحات والألقاب والاستمرارية على أعلى المستويات. وبينما صنع أنشيلوتي مجده مع أكبر الأندية الأوروبية، رسخ فيرغسون مكانته كأحد أبرز المدربين في التاريخ، بعدما قاد مانشستر يونايتد لعقود من الهيمنة المحلية والقارية، ليظل مرجعاً في عالم التدريب، حتى بعد اعتزاله.