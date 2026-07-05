تجري الرياح بما لا تشتهي «نايكي»

"لطالما كانت 'نايكي' لأكثر من أربعة عقود تظن أن الرياح ستجري دائماً بما تشتهي سفنها؛ فهي الرمز العالمي للانتصار، وصاحبة الـ 26 حذاءً تُباع كل ثانية. لكن مونديال 2026 قلب هذه المعادلة رأساً على عقب.

فمع انطلاق صافرة البطولة، لم تجرِ الرياح كما اعتادت الشركة، بل كشفت عن تصدعات عميقة في هيمنتها التقليدية، تزامناً مع تراجع حاد في قيمتها السوقية بنسبة 35% خلال هذا العام وحده.

فما الذي جرى خلف كواليس هذا العملاق الرياضي؟ وهل فقدت الشركة التي رسمت معالم النجاح الرياضي قدرتها على التحكم في مسار 'مباراة السوق' العالمية؟"

لكن عام 2026 حمل معه اختباراً من نوع آخر ، فمع انطلاق صافرة مونديال 2026 الذي استضافته أمريكا الشمالية، لم تكن "نايكي" هي الراعي الذي سيطر على المشهد كما جرت العادة.

صدمة المونديال

لم تكن مشاركة "نايكي" في مونديال 2026 بالزخم المأمول؛ فعلى الرغم من ضخامة عقود الرعاية، سجلت الشركة خسائر غير مباشرة ناتجة عن انخفاض مبيعات المنتجات المرتبطة بالبطولة بنسبة 18% مقارنة بالتوقعات الرسمية (بيانات "قسم التسويق الرياضي"، يوليو 2026).

وقد ظهر بوضوح أن المنتخبات والنجوم الذين ترعاهم "نايكي" لم يحققوا النتائج المرجوة، بينما استفاد منافسون جدد من بزوغ نجوم بمنتجات أقل تكلفة وأكثر ابتكاراً.

هذه النتائج كلفت الشركة أرباحاً تشغيلية قُدرت بنحو 450 مليون دولار خلال فترة البطولة، مما أثار شكوكاً حول كفاءة استراتيجياتها التسويقية وفشلها في تحويل الحدث الرياضي الأهم إلى دفعة مبيعات قوية كما كان يحدث تاريخياً.

مفارقة الحضور

يبرز هنا تناقض صارخ في استراتيجية "نايكي" خلال مونديال 2026؛ فبينما كانت ملاعب البطولة تعج بشعار "Swoosh" على أقدام النخبة من اللاعبين وعلى قمصان المنتخبات الكبرى، كانت دفاتر الحسابات في المقر الرئيسي للشركة تشهد نزيفاً مستمراً.

هذا التناقض يعكس فجوة عميقة بين "الحضور البصري" و"القيمة الشرائية"؛ إذ أثبتت البطولة أن الهيمنة على "أقدام اللاعبين" لم تعد كافية لضمان الهيمنة على "محافظ المستهلكين".

ففي الوقت الذي كان فيه المشجعون يشاهدون النجوم يتألقون بأحذية "نايكي" المتطورة، كان هؤلاء المشجعون أنفسهم يوجهون بوصلة شرائهم نحو علامات تجارية صاعدة توفر "راحة عصرية" أو "تصميماً مبتكراً" خارج حدود الرعاية التقليدية.

لقد تحولت "نايكي" في نظر الجيل الجديد من "الخيار الأول المبتكر" إلى "الخيار التقليدي السائد"، وبات حضورها في المونديال أشبه بـ "استعراض باهظ الثمن" لم يعد يترجم إلى ولاء شرائي، مما وضع الشركة في مأزق تسويقي: فهي تدفع فاتورة الرعاية الأضخم في العالم، بينما يحصد المنافسون الأذكياء ثمار الانتباه والولاء بكلفة زهيدة.

التموضع الاستراتيجي

تعود جذور الأزمة إلى تحول "نايكي" المفرط والمفاجئ نحو نموذج البيع المباشر للمستهلك (DTC)، وهو قرار استراتيجي قلص شراكات التجزئة التقليدية. وفقاً لتحليل "مورغان ستانلي" الصادر في 12 فبراير 2026، تسبب هذا التوجه في فقدان الشركة لتواجدها في نقاط البيع المادية التي كانت تسهم تاريخياً بـ 40% من مبيعاتها. هذا الفراغ الذي خلفته "نايكي" سمح للمنافسين باحتلال الأرفف والوصول إلى المستهلك العادي الذي لا يفضل التسوق الرقمي الحصري.

على الرغم من تخصيص ميزانية تسويقية قياسية بلغت 4.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025 (تقرير الشركة السنوي، يوليو 2025)، إلا أن العائد على هذا الاستثمار كان مخيباً.

والمفارقة الصارخة التي رصدتها "فاينانشال تايمز" في أبريل 2026، أن علامات تجارية صاعدة مثل "هوكا" حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 27% في الربع الأول من 2026 بميزانية تسويقية لا تتجاوز 15% من إنفاق "نايكي"، مما يؤكد تراجع كفاءة الشركة في تحويل الإنفاق إلى نمو فعلي.

فجوة الأجيال

تشير بيانات "اتحاد تجارة السلع الرياضية" (SFIA) الصادرة في أبريل 2026 إلى قفزات نوعية للمنافسين الجدد؛ إذ نمت مبيعات "أون رانينغ" (On Running) بنسبة 25%، بينما صعدت "هوكا" بنسبة 30% بفضل تقنيات الراحة الفائقة. في المقابل، انكمشت حصة "نايكي" في قطاع أحذية الأداء الرياضي بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.

أوضح تقرير "مورغان ستانلي" (مايو 2026) أن الشركة تعاني من ثقل "المخزون الراكد"، حيث بلغت قيمته 8.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2026. هذا المخزون الضخم أجبر "نايكي" على إطلاق حملات تصفية وتخفيضات كبرى، مما تسبب في تآكل هامش الربح الإجمالي بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق (تقرير الأرباح، يونيو 2026).

يرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس" (15 مايو 2026) أن "نايكي" وقعت في فخ الاعتماد الكلي على موديلات كلاسيكية (50% من إيراداتها)، مما أدى لـ "إرهاق العلامة". بالتوازي، أظهر مؤشر "مجموعة كانطار" (مارس 2026) انخفاض التقييم العاطفي للعلامة لدى "الجيل زد" (Gen Z) بنسبة 12% منذ عام 2023.

جوهر الابتكار

أظهرت بيانات "إس أند بي جلوبال" (يونيو 2026) انخفاض مبيعات "نايكي" في الصين بنسبة 11%. وتكمن المفارقة في أن شركة "أنتا سبورتس" (Anta Sports) المحلية تمكنت من تجاوز "نايكي" في المبيعات داخل السوق الصيني لأول مرة في تاريخها خلال الربع الثاني من 2026.

في تصريحات "جيه بي مورغان" (20 مايو 2026)، تم التأكيد أن تراجع سهم "نايكي" بنسبة 35% يعود لخفض توقعات الإيرادات لعام 2026 بنحو 2 مليار دولار. ورداً على ذلك، أعلنت الشركة (وفقاً لبيانات "علاقات المستثمرين"، يونيو 2026) عن خطة إعادة هيكلة تتضمن تخصيص 2 مليار دولار للبحث والتطوير (الذكاء الاصطناعي)، مع هدف استراتيجي لزيادة شراكات التجزئة المادية بنسبة 15% بحلول عام 2027.

إن أزمة "نايكي" في عام 2026 ليست مجرد عثرة مالية، بل هي "لحظة الحقيقة". إن الطريق نحو استعادة بريق "Swoosh" يتطلب شجاعة إدارية للعودة إلى جوهر الابتكار. وفي اقتصاد يتغير بسرعة الضوء، لا يوجد عرش أبدي، والانتصار الذي تحقق بالأمس لا يضمن بأي حال صدارة الغد.