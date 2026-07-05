ما لاتراه الكاميرات: العقل الذي صنع رونالدو

في كرة القدم، يرى الناس القدم قبل أن يروا العقل. يرون التسديدة التي تمزق الشباك، والقفزة التي تعلو فوق المدافعين، والركض الذي لا يهدأ، والجسد الذي قاوم العمر كأنه يفاوضه كل صباح. غير أن كريستيانو رونالدو لم يبنِ حكايته بقدميه وحدهما. هناك لاعب آخر لا تراه الكاميرا دائماً، يسكن داخله، ويدربه قبل التدريب، ويحاسبه قبل الجمهور، ويدفعه إلى المران حين يظن الآخرون أن المجد صار كافياً، هذا اللاعب الخفي هو العقل.

وفقاً للدكتور بول مكارثي، وهو مختص في علم النفس الرياضي، فإن ما يميز رونالدو عن كثير من أصحاب الموهبة ليس القوة البدنية فقط، وإنما «البناء النفسي» الذي صنعه عبر سنوات طويلة من التدريب المقصود، والانضباط، والقدرة على تحويل الضغط إلى وقود. فالنجومية عنده ليست لحظة احتفال، وإنما نظام داخلي يتكرر كل يوم، حتى حين لا يصفق أحد.

عادة الفوز

يحب الناس أن يسموا ذلك «عقلية البطل»، لكن العبارة قد تبدو سهلة أكثر مما ينبغي. عقلية البطل ليست صرخة في غرفة الملابس، ولا اقتباساً يوضع على صورة في «إنستغرام». إنها طريقة في العيش، أن تعرف ما تريد، ثم تتصرف كل يوم كأنك لا تملكه بعد.

رونالدو، في هذه الزاوية، لا يبدو لاعباً يطارد هدفاً فقط. يبدو إنساناً صنع من الرقم مرآة لنفسه. كل هدف جديد ليس نهاية، وإنما دليل على أن الطريق ما زال مفتوحاً. وكل خسارة ليست إهانة، وإنما مادة تدريبية. وكل انتقاد لا يدخل إليه بصفته حكماً نهائياً، وإنما بصفته اختباراً جديداً للصلابة.

وفقاً لمقال مكارثي، فإن رونالدو بنى جزءاً كبيراً من تفوقه على عادات عقلية متكررة، منها وضوح الهوية، والتخيل الذهني، والحوار الداخلي، وتثبيت المعايير الشخصية، والقدرة على العودة بعد الإخفاق. وهذه العناصر ليست زينة نفسية حول اللاعب، وإنما أدوات عمل لا تقل أهمية عن تمارين السرعة والقوة.

أرقام شاهدة

الأرقام هنا لا تشرح رونالدو كاملاً، لكنها تكشف طول المعركة. فبحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، بدأ رونالدو حضوره الكبير منذ 2002، وتنقل بين سبورتنغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر السعودي، وهو يقترب من حاجز الألف هدف في مسيرته الرسمية. ويصفه الاتحاد الدولي بأنه أحد أعظم لاعبي اللعبة، وصاحب سجل امتد عبر أجيال من كرة القدم.

وفي كأس العالم 2026، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من البطولة، وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه ليست إحصائية عابرة. أن تسجل في كأس عالم واحد إنجاز، وأن تظل حاضراً على مدى ست بطولات فذلك يعني أن اللاعب لم يهزم خصومه فقط، وإنما هزم التآكل البطيء الذي يصيب الجسد والنجومية واليقين.

أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فيعرض سجلاً طويلاً من أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا وبطولات أوروبا، من الأهداف إلى المشاركات والانتصارات، وهو سجل يوضح أن رونالدو لم يكن ومضة في بطولة واحدة، وإنما مشروع استمرار نادر في رياضة تأكل أبناءها سريعاً.

تخيل مسبق

من العادات التي يتحدث عنها علم النفس الرياضي كثيراً التخيل الذهني. أن يرى اللاعب الموقف قبل أن يحدث. أن يدخل المباراة وفي ذهنه صور للتمرير، والركض، والتسديد، والتعامل مع الخطأ. هذا ليس حلماً غامضاً، وإنما تدريب للعقل على أن لا يفاجأ بسهولة.

وفقاً لـ«برشا إنوفيشن هَب»، وهي منصة معرفية تابعة لنادي برشلونة تعنى بالعلوم الرياضية والابتكار، يعتمد الأداء الذهني عند الرياضيين النخبة على تقنيات مثل تحديد الأهداف، والتخيل، وإدارة الحديث الداخلي، وبناء الصلابة النفسية، وهي تقنيات تؤكدها أدبيات علم النفس الرياضي وتستخدم في بيئات الأداء العالي.

رونالدو يبدو كمن عاش طويلاً داخل هذه القاعدة. لا يدخل لحظة الجزاء كأنه يراها للمرة الأولى. ولا يقف أمام الجمهور كأن الضجيج أمر طارئ. في داخله، كأن المباراة حدثت مرات كثيرة قبل أن تبدأ. ولهذا تبدو بعض لحظاته الكبرى باردة من الخارج، كأن النار كلها تحدث في الداخل.

صوت الداخل

كل لاعب يسمع أصواتاً كثيرة. صوت الجمهور، وصوت المدرب، وصوت الإعلام، وصوت الخصوم، وصوت العمر. لكن أخطر الأصوات هو الصوت الذي يحدثه اللاعب مع نفسه. هل يقول لنفسه إنه انتهى؟ هل يقول إنه لا يستطيع؟ هل يجعل الانتقاد حكماً عليه، أم يجعله مادة للرد؟

في علم النفس الرياضي، يسمى هذا «الحوار الداخلي». وقد يكون هذا الحوار طريقاً إلى الثقة أو طريقاً إلى الانهيار. رونالدو بنى، عبر سنواته، صوتاً داخلياً شديداً لا يعرف الرضا الطويل. قد يبدو ذلك قاسياً، وربما كان مرهقاً، لكنه منحه شيئاً لا يملكه كثيرون: القدرة على أن يبدأ من جديد بعد كل سقطة كأن سمعته لا تحميه من العمل.

وفقاً لموقع «سيمبلي سايكولوجي»، وهو موقع معرفي في علم النفس، تستخدم برامج التدريب الذهني في الرياضة مهارات مثل الثقة، والتخيل، والدخول في حالة التركيز العميق، وإدارة القلق، لأنها تؤثر في قدرة الرياضي على الأداء تحت الضغط.

فشل نافع

الفشل في حياة رونالدو لم يكن غائباً. خسر نهائيات، وخرج من بطولات، وتلقى صافرات، وجلس على مقاعد لم يكن يحبها، وواجه من يقولون إن زمنه انتهى. لكنه صنع من الفشل عادة نافعة. لا بمعنى أنه يحبه، وإنما بمعنى أنه لا يسمح له بأن يصبح تعريفاً نهائياً.

هذه واحدة من عادات الأبطال التي يوضحها مكارثي: القدرة على إعادة صياغة الإخفاق. اللاعب العادي يرى الخطأ دليلاً على نقصه. اللاعب الكبير يراه معلومة. ما الذي فات؟ أين كان القرار؟ كيف يعود الجسد؟ كيف يرد العقل؟

ولعل أجمل ما في رونالدو أنه لا يقدم نموذجاً هادئاً من التفوق. إنه نموذج مشحون، ظاهر العاطفة، يغضب، يحتفل، يطالب، يعاند. لا يخفي رغبته في أن يكون الأول. وهذه الرغبة، حين تدار بالعمل لا بالوهم، قد تصنع مسيرة لا تشبه غيرها.

ثمن القمة

هناك جانب آخر لا ينبغي إغفاله. عقلية البطل ليست وردية دائماً. أن تطارد الكمال يعني أن تعيش قريباً من القلق. أن ترفع معيارك إلى هذا الحد يعني أن الراحة قد تبدو لك ذنباً. أن تكون رونالدو يعني أن العالم لا يسمح لك بأن تكون عادياً يوماً واحداً.

لهذا لا ينبغي أن نقرأ الحكاية كدعوة سهلة إلى القسوة على الذات. ليس كل إنسان مطالباً بأن يعيش مثل رونالدو، ولا كل نجاح يحتاج إلى هذا القدر من الاشتعال. لكن في قصته درساً يصلح خارج الملعب: الموهبة لا تكفي إذا لم تجد نظاماً يحميها، والطموح لا يعيش طويلاً إذا لم يتحول إلى عادة، والضغط لا يقتل دائماً إذا تعلم الإنسان كيف يعطيه معنى.

رونالدو ليس عظيماً لأنه لم يشك قط. لا أحد يعرف ذلك. عظمته الأقرب إلى التصديق أنه ربما شك، ثم ذهب إلى التدريب. ربما خاف، ثم تقدم إلى الكرة. ربما تعب، ثم قرر أن التعب ليس نهاية الجملة.