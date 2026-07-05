هنري وإبراهيموفيتش يخطفان أضواء المونديال بفيديو جديد



خطف الأسطورتان الفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأنظار مجدداً، باستعراضهما مهارات كرة القدم بطريقة عفوية ومختلفة خلال قيامهما بتحليل مباريات كأس العالم 2026 على قناة «فوكس» الأمريكية.



وأشعل مقطع فيديو طريف للثنائي منصات التواصل الاجتماعي يجمعهما داخل الاستوديو التحليلي خلال مباريات المونديال، وهما يتبادلان الكرة على طريقة لعبة تنس الطاولة.



ويظهر الفيديو النجمين السابقين وهما يستعرضان مهاراتهما الفنية بطريقة ممتعة، من خلال تبادل الكرة فوق منضدة الاستوديو وسط أجواء مليئة بالحماس والابتسامات، في مشهد أعاد إلى الأذهان لمساتهما الساحرة التي طالما أمتعت عشاق كرة القدم خلال مسيرتيهما الحافلتين بالإنجازات.



وحظي المقطع بتفاعل واسع، وسط إشادة عشاق ومحبي هنري وإبراهيموفيتش بقدرتهما على الاحتفاظ بمهاراتهما الاستثنائية رغم مرور سنوات على اعتزالهما كرة القدم.



ولم يكن هذا الفيديو الوحيد الذي لفت الأنظار خلال مونديال 2026، إذ أصبح الثنائي من أبرز نجوم التغطية التحليلية، بعدما انتشرت لهما العديد من المقاطع الطريفة والمواقف العفوية التي حصدت ملايين المشاهدات وأضفت أجواء مميزة على البطولة.