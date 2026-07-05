كأس العالم 2026.. موعد مباراتي الغد والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع المتعة الكروية في مونديال 2026 حيث ستتواصل الإثارة في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مع مواجهتين تحملان الكثير من الندية إذ يسعى المنتخب البرازيلي إلى تأكيد مكانته بين كبار المرشحين للقب عندما يواجه النرويج، بينما يخوض المنتخب الإنجليزي اختباراً صعباً أمام المكسيك صاحب الأرض والجمهور على ملعب أزتيكا.

البرازيل والنرويج

يواجه منتخب البرازيل، نظيره، النرويج، في الثانية عشرة ليلاً، على ملعب نيوجيرسي، في الولايات المتحدة الأمريكية، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وأسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة مباراة البرازيل أمام النرويج، للحكم الأمريكي، إسماعيل الفاتح، على أن يعاونه الثنائي، كوري باركر، كمساعد أول، وكايل أتكينز، كمساعد ثاني.

وسيكون الحكم الهندوراسي، سعيد مارتينيز، حكماً رابعاً في تلك المباراة، فيما سيكون مواطنه والتر لوبيز، حكماً خامساً، بينما تكون تاتيانا جوزمان، حكماً لتقنية الفيديو.

وسيعاون تاتيانا جوزمان في تقنية الفيديو بتلك المباراة، الحكم المساعد، ليودان جونزاليس من أوروغواي، بجانب الإسباني، كارلوس ديل سيرو جراندي.

موعد مباراة البرازيل ضد النرويج

تُقام مباراة البرازيل ضد النرويج في كأس العالم 2026 يوم الاثنين 6 يوليو، عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة "بي إن سبورت" صاحبة الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 مباراة البرازيل ضد النرويج على قناة BeIN Sports Max 1 .

المكسيك - انجلترا

يلتقي منتخب المكسيك، نظيره، الانجليزي صباح غدٍ، الاثنين، على ملعب أزتيكا، في المكسيك، لحساب منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2026.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إدارة المبارة تحكيمياً للأسترالي علي رضا فغاني، على أن يعاونه، جورج لاكرينديس، كمساعد أول، وأندرو ليندساي، كمساعد ثاني والمغربي، جلال جيد، حكماً رابعاً، فيما يكون مواطنه، زكريا برينسي حكمًا خامسًا.

وسيتواجد على تقنية الفيديو في مباراة المكسيك، وإنجلترا، الكولومبي، نيكولاس جالو، ويعاونه التشيلي، خوان لارا، بجانب الفنزويلي، خوان سوتو.

موعد مباراة المكسيك وإنجلترا

تنطلق صافرة بداية مباراة المكسيك وإنجلترا في تمام الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق مباريات كأس العالم 2026، عبر قناتي beIN SPORTS MAX 2، وbeIN SPORTS MAX 4.

عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".