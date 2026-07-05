مدرب المغرب يكشف طبيعة إصابة الصيباري

تحدث محمد وهبي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن الوضع الصحي لبعض لاعبي «أسود الأطلس»، مؤكدًا أن الطاقم الطبي سيحسم بشكل نهائي طبيعة إصاباتهم خلال الساعات المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المغرب على كندا 3-0 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، تحدث وهبي عن إصابة إسماعيل الصيباري، كما كشف سبب غياب شادي رياض.

وقال المدرب المغربي: «لم ألتقِ بالطبيب بعد، الصيباري يعاني من ألم في الفخذ».

وكان الصيباري قد غادر أرض الملعب متأثرًا بالإصابة في الدقيقة 22 من عمر المباراة، التي أقيمت في مدينة هيوستن الأمريكية.

وأوضح وهبي أن غياب شادي رياض عن اللقاء جاء بدافع الحذر، لتفادي أي مضاعفات قبل المباريات المقبلة، مضيفًا: «بالنسبة لشادي، لم نرغب في المجازفة بإشراكه في المباراة، لأنه من الأفضل بالنسبة لنا اللعب بالعناصر الجاهزة بنسبة 100% في مثل هذه المباريات».

وذكر موقع «البطولة» الإلكتروني أن الجهاز الفني للمنتخب المغربي ينتظر التقرير الطبي النهائي لتحديد مدى جاهزية الصيباري ورياض قبل مواجهة فرنسا في الدور ربع النهائي.

ويترقب الطاقم الفني التقرير الطبي النهائي لحسم موقف اللاعبين قبل المباراة المقبلة للمنتخب المغربي في ربع نهائي كأس العالم.