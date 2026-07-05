أمريكا تحطم الرقم القياسي للحضور الجماهيري في كأس العالم

حققت الولايات المتحدة الأمريكية رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم، التي تستضيفها هذا الصيف بالاشتراك مع كندا والمكسيك حتى يوم 19 يوليو/تموز.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى أن الولايات المتحدة سجلت أعلى حضور جماهيري مُجمع بين جميع الدول التي استضافت بطولة كأس العالم عبر تاريخها.

ونشر فيفا إحصائية أظهرت ارتفاع الحضور الجماهيري في مباريات كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة إلى 8 ملايين و212 متفرجًا.

وأضاف: «في الرابع من يوليو/تموز، نحتفل بحب البلاد الكبير لكرة القدم».

وتستضيف الولايات المتحدة 78 مباراة من أصل 104 مباريات في البطولة، مقابل 13 مباراة لكل من كندا والمكسيك.

وسبق للولايات المتحدة أن استضافت كأس العالم بمفردها عام 1994، بمشاركة 24 منتخبًا، وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري آنذاك 3.59 مليون متفرج في 52 مباراة أقيمت على تسعة ملاعب، بمتوسط 68,991 متفرجًا للمباراة.

وخصصت الولايات المتحدة 16 ملعبًا لاستضافة النسخة الحالية، التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا، كما تستضيف جميع مباريات الأدوار الإقصائية بدءًا من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية.

وستكون مباراتا المكسيك أمام إنجلترا في مكسيكو سيتي، وسويسرا أمام كولومبيا في فانكوفر، ضمن منافسات دور الـ16، آخر المباراتين اللتين ستقامان خارج الولايات المتحدة في مونديال 2026.