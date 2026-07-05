ملخص وأهداف مباراة المغرب وكندا ضمن دور الـ 16 في كأس العالم 2026

يبدو أن منتخب المغرب يمضي في طريقه إلى تكرار إنجازه في مونديال 2022 عندما وصل نصف النهائي، إذ يواصل أسود الأطلس في مونديال 2026 إسقاط المنافسين، آخرهم كندا، بالفوز عليها بثلاثة نظيفة مساء السبت. وبهذا الفوز ضربت المغرب موعداً مع الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي.

ونال اللاعب عز الدين أوناحي جائزة رجل مباراة منتخب بلاده المغرب مع كندا، بعد تقديمه أداء مميزاً وتسجيله هدفين.

هناك على ملعب إن آر جي في هيوستن، قدم أسود الأطلس مباراة كبيرة، وتقدم بالهدف الأول عن طريق عز الدين أوناحي في الدقيقة 50 وليضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني معززاً تفوق المغرب بالدقيقة 80، واختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الدقيقة 98.

عز الدين أوناحي يضع المغرب في المقدمة عند الدقيقة 50

هدف المغرب الثاني بقدم عز الدين أوناحي

هدف سفيان رحيمي في الدقيقة 98



