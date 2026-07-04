الانتصار على كندا يهدي المغرب 4 أرقام تاريخية في كأس العالم

واصل منتخب المغرب كتابة فصل جديد واستثنائي في تاريخ كرة القدم العربية الإفريقية في كأس العالم، بعدما بلغ الدور ربع النهائي لمونديال 2026 بفوزه 3-صفر على كندا، ليصبح أول المتأهلين إلى هذا الدور، محققاً مجموعة من الأرقام غير المسبوقة في سجل «أسود الأطلس» طوال تاريخ مشاركاتهم في البطولة.



وبات المغرب أول منتخب إفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين متتاليتين من كأس العالم، بعدما كرر إنجاز نسخة 2022، مؤكداً استمرارية حضوره بين نخبة المنتخبات العالمية، في سابقة لم يحققها أي منتخب إفريقي من قبل.



كما أصبح «أسود الأطلس» أول منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ينجح في بلوغ ربع النهائي في نسختين متتاليتين، ليكسر احتكاراً تاريخياً استمر لعقود، ويؤكد المكانة التي فرضها المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة على الساحة الدولية.



وشهد الفوز على كندا رقماً إفريقياً جديداً، بعدما أصبح المغرب أول منتخب من القارة السمراء يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم، وفقاً لإحصاءات شبكة «أوبتا»، في أداء هجومي توج تفوقه خلال الشوط الثاني وحسم بطاقة العبور عن جدارة.



ورفع المنتخب المغربي أيضاً رصيده إلى 4 انتصارات في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، معادلاً مجموع انتصارات بقية المنتخبات الإفريقية مجتمعة، إذ سبق لكل من مصر والكاميرون والسنغال وغانا تحقيق فوز واحد فقط في مباريات خروج المغلوب، ليضيف رقماً فريداً إلى كرة القدم المغربية.