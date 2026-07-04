إبراهيم دياز ينفرد بـ «التمريرات الحاسمة» للأفارقة في المونديال

واصل إبراهيم دياز نجم المنتخب المغربي تأكيد مكانته بين أبرز صناع اللعب في كأس العالم 2026، ودون اسمه في سجلات الكرة العربية والإفريقية التاريخية في المونديال. وأسهم إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني بدور كبير في تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وفاز المغرب على كندا بثلاثية نظيفة على ملعب إن آر جي في هيوستن، ليصعد إلى دور الثمانية للمرة الثانية على التوالي في تاريخه، وينتظر الفائز من فرنسا وباراغواي.

وقدم دياز تمريرتين حاسمتين في فوز «أسود الأطلس» ما قاد المنتخب العربي الإفريقي إلى انتصار مستحق وتأهل تاريخي، ليتخطى مواطنه المغربي طاهر الخليج الذي صنع 3 أهداف في مونديال 1998.

ورفع دياز رصيده إلى 4 تمريرات حاسمة في مسيرته بكأس العالم، ليصبح أكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ البطولة، كما بات أول لاعب يمثل منتخباً أفريقياً يصنع 4 أهداف في نسخة واحدة من المونديال، وفقاً لإحصاءات شبكة «أوبتا».

كما صعد دياز إلى وصافة قائمة أبرز صناع اللعب في النسخة الحالية لكأس العالم برصيد 4 تمريرات، ليأتي خلف الفرنسي مايكل أوليسيه المتصدر بـ 5 تمريرات، وبالتساوي مع البرازيلي برونو غيمارايش، في سباق الأكثر صناعة للأهداف بالبطولة.