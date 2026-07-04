المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العالم بثلاثية في مرمى كندا



قاد عز الدين أوناحي منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بتسجيله هدفين في فوز بلاده 3-0 على حساب منتخب كندا في مواجهة دور الـ 16 التي أقيمت على ملعب إن آر جي في هيوستن.

وواصل "أسود الأطلس" الزئير، واستكمال مشوارهم بنجاح في المونديال، محققاً أكبر انتصار عربي في تاريخ كأس العالم، وينتظر المغرب في الدور المقبل، الفائز من مواجهة فرنسا والباراغواي.

تباين أداء المنتخب المغربي خلال شوطي اللقاء، إذ فرض المنتخب الكندي أفضليته خلال الشوط الأول بضغط هجومي متواصل، لكن ياسين بونو حافظ على نظافة شباكه بعدما تصدى لمحاولتين خطيرتين من جوناثان ديفيد وتاني أولواسي، فيما اضطر المغرب لإجراء تبديل مبكر بخروج إسماعيل صيباري المصاب ودخول سفيان رحيمي.

واستفاق منتخب المغرب في شوط المباراة الثاني الذي جاء أفضل كثيراً عن سابقه، بعدما افتتح أوناحي التسجيل في الدقيقة 50 بتسديدة أرضية قوية إثر تمريرة متقنة من أشرف حكيمي.

ومنح الهدف المنتخب المغربي الثقة وقاده للسيطرة على مجريات اللعب، بينما واصل بونو تألقه بتصديات حاسمة أمام المحاولات الكندية لإدراك التعادل.

وحسم أوناحي الانتصار المغربي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 82 بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت عبر إبراهيم دياز، فيما كاد رحيمي يضيف الهدف الثالث بعدما ارتدت رأسيته من العارضة في الدقيقة 85.

واختتم سفيان رحيمي الفوز بالهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة من إبراهيم دياز، وضعها رحيمي بسهولة في الشباك في الدقيقة 90+8، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلناً انتصار المغرب ومواصلة حلمه في المونديال.