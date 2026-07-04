ضربة موجعة للمغرب بإصابة إسماعيل صيباري

تلقى منتخب المغرب ضربة موجعة خلال مواجهته أمام كندا في دور الستة عشر من كأس العالم 2026، بعدما اضطر المهاجم إسماعيل صيباري إلى مغادرة الملعب متأثراً بالإصابة في الدقيقة 21، ليشارك سفيان رحيمي بديلاً له.



ويعد صيباري أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في البطولة الحالية، بعدما سجل ثلاثة أهداف خلال النسخة الجارية، جاءت في شباك البرازيل واسكتلندا وهايتي، ليتصدر هدافي «أسود الأطلس» في مونديال 2026.



كما أصبح صيباري أول لاعب عربي يسجل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة من كأس العالم، قبل أن تنهي الإصابة مشاركته مبكراً في المباراة المقامة حالياً على ملعب هيوستن أمام كندا ضمن منافسات دور الـ 16.