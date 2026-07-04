بعد إنجاز ثمن النهائي.. مصر تواصل التقدم في تصنيف «الفيفا»



واصل منتخب مصر حصد ثمار مشواره التاريخي في كأس العالم 2026، بعدما تقدم إلى المركز الـ24 في التصنيف العالمي المؤقت الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، عقب تأهله إلى دور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخه.



وجاء التقدم في التصنيف بعد فوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليضيف الفراعنة 12.34 نقطة إلى رصيدهم، الذي ارتفع إلى 1597.04 نقطة في التصنيف المباشر.



وحقق المنتخب المصري مكاسب كبيرة منذ انطلاق البطولة، بعدما تقدم خمسة مراكز كاملة، إذ بدأ كأس العالم في المرتبة 29 قبل أن يواصل تحسين موقعه مع كل نتيجة إيجابية يحققها.

وتحققت هذه القفزة في ظل مشوار شهد الفوز على نيوزيلندا، إلى جانب التعادل مع بلجيكا وإيران، ثم تجاوز أستراليا بركلات الترجيح في أول مباراة إقصائية يخوضها المنتخب في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وتقدم منتخب مصر على عدد من المنتخبات صاحبة الحضور القاري والدولي، بينها الإكوادور وباراجواي وأستراليا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى بولندا والسويد وتركيا وأوكرانيا وروسيا، فضلاً عن الجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار، ليواصل الفراعنة تعزيز مكانتهم على الساحة العالمية.



ويواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتيني، في الثامنة مساء الاثنين المقبل «بتوقيت الإمارات»، في دور الستة عشر في مباراة تاريخية لـ«الفراعنة» تضع النجم محمد صلاح وجهاً لوجه مع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.