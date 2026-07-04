إما أن تأكل أو تُؤكل.. توعد صلاح فغادر على عكازين

لم تكن مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026 مجرد صراع على بطاقة التأهل، بل سبقتها حرب تصريحات أشعلها مدافع أستراليا جوردان بوس، بعدما أكد أنه لن يُظهر أي احترام للنجم المصري محمد صلاح داخل الملعب، مستخدما عبارة أثارت جدلا واسعا: "إما أن تأكل أو تُؤكل". لكن المباراة انتهت بطريقة لم يتوقعها اللاعب الشاب، إذ غادر مصابا، وظهر لاحقا باكيا وعلى عكازين، بينما احتفل المنتخب المصري بإنجاز تاريخي بالتأهل إلى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخه.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح (4-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في مباراة شهدت أحداثًا مثيرة داخل الملعب وخارجه.

وقبل انطلاق اللقاء، تصدر جوردان بوس عناوين الصحف الأسترالية بعدما أطلق تصريحات نارية بشأن مواجهة قائد المنتخب المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه لن يمنحه أي احترام داخل المستطيل الأخضر.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إن كرة القدم تقوم على مبدأ "إما أن تأكل أو تُؤكل"، مشددا على أنه سيدخل المباراة بعقلية قتالية ولن يتردد في مواجهة أحد أفضل لاعبي العالم.

لكن مجريات اللقاء سارت بعكس ما توقعه الظهير الأسترالي. ففي الشوط الأول، تعرض لتدخل قوي من مدافع منتخب مصر رامي ربيعة، ليسقط متألما على أرضية الملعب ويعجز عن استكمال المباراة، بينما قرر الحكم عدم احتساب مخالفة أو إشهار بطاقة بحق المدافع المصري.

وأثارت اللقطة موجة غضب واسعة في أستراليا، إذ وصفت وسائل إعلام محلية التدخل بأنه "قاسٍ" و"متهور"، فيما انتقد الجهاز الفني للمنتخب قرار الحكم بعدم العودة لمعاقبة رامي ربيعة رغم تطبيقه مبدأ إتاحة الفرصة.

وقال مساعد مدرب أستراليا بول أوكون بين شوطي المباراة إن التدخل كان يستحق العقوبة، معربا عن استيائه من تجاهل الحكم للحادثة، ومؤكدا أن القرار أثر على سير المباراة.

وبعد نهاية اللقاء، ظهر بوس في مشهد مؤثر وهو يجلس على مقاعد البدلاء يتابع ركلات الترجيح، قبل أن يغادر الملعب باكيا مستندا إلى عكازين، في صورة وصفتها وسائل الإعلام الأسترالية بأنها من أكثر لحظات البطولة قسوة على المنتخب.

ويُعد جوردان بوس أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأسترالية، وكان من الركائز الأساسية التي قادت منتخب "سوكروز" إلى الأدوار الإقصائية، ما جعل إصابته تمثل ضربة موجعة للفريق.

وذكرت صحيفة ذا نايتلي الأسترالية أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة طبية لتحديد حجم الإصابة، مشيرة إلى أن إصابات فرط تمدد الركبة قد تتراوح بين كدمة بسيطة وتمزق في الأربطة، مع عدم استبعاد احتمال تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي أو الرباط الجانبي، وهو ما قد يعني غيابه لفترة طويلة إذا تأكدت أسوأ التوقعات.