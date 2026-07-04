صلاح أم صيباري.. من يخطف لقب هداف العرب التاريخي في المونديال؟



بات نجم وقائد المنتخب المصري، محمد صلاح، والمهاجم المغربي المتألق، إسماعيل صيباري أمام فرصة لدخول تاريخ الكرة العربية خلال كأس العالم الحالية 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



ويتشارك صلاح وصيباري في قائمة هداف العرب التاريخي في كأس العالم، التي يتقاسمها 6 لاعبين برصيد 3 أهداف، وهم إلى جانب صلاح وصيباري، السعوديين سامي الجابر وسالم الدوسري، والتونسي وهبي الخزري، والمغربي يوسف النصيري.



وأصبح صلاح وصيباري هما الوحيدان اللذان يملكان فرصة تحقيق إنجاز فريد والانفراد بعرش الهداف التاريخي للعرب في المونديال.



وكان منتخبا مصر والمغرب قد تأهلا عن جدارة واستحقاق إلى دور الـ 16، إذ نجح المغرب في عبور هولندا بركلات الترجيح، وبنفس الطريقة تجاوز منتخب مصر نظيره الأسترالي في دور الـ 32.



ويلعب المغرب مع كندا، اليوم السبت، في ثمن النهائي، بينما تواجه مصر الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل.



وكان صلاح قد سجل أهدافه الثلاثة بواقع هدفين في نسخة 2018 في روسيا، وهدف في مرمى نيوزيلندا في 2026، بينما سجل صيباري أهدافه في دور المجموعات بالمونديال الحالي، بواقع هدف في كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي.



وستكون أنظار عشاق الكرة العربية مسلطة على صلاح وصيباري، حيث بات أي من الثنائي على موعد مع التاريخ في حالة تسجيله هدفاً أو أكثر سواء للمغرب في مرمى كندا، أو لمصر في مرمى الأرجنتين.