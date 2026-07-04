كأس العالم 2026.. موعد مباراتي اليوم وغداً والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بإقامة مواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكندي، فيما تواجه فرنسا منتخب باراغواي، في سباق حجز أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي.

المغرب في مهمة مواصلة الحلم

يدخل المنتخب المغربي مواجهة كندا على ملعب "إن آر جي" بمدينة هيوستن الأمريكية، وعينه على مواصلة مشواره المميز في البطولة وبلوغ ربع النهائي.

وتأهل "أسود الأطلس" إلى ثمن النهائي بعدما احتلوا المركز الثاني في المجموعة الثالثة، إثر التعادل مع البرازيل، والفوز على اسكتلندا وهايتي، قبل أن يطيحوا بمنتخب هولندا في دور الـ32 بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.

في المقابل، بلغ المنتخب الكندي الدور ذاته بعدما حل وصيفاً للمجموعة الثانية، ثم نجح في إقصاء جنوب إفريقيا في دور الـ32، ليضرب موعداً مع المنتخب المغربي.

موعد مباراة المغرب ضد كندا

وتقام المباراة اليوم السبت، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت المغرب، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية .

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كندا

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" صاحبة حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 مباراة المغرب ضد كندا عبر قنوات "بي إن سبورتس" الآتية:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 5

كما تُنقل المباراة على القناة الرياضية المغربية (المغربية 3) عبر البث الأرضي (TNT) للمشاهدين داخل المغرب.

تشكيلة المغرب المتوقعة

ياسين بونو - أشرف حكيمي - عيسى ديوب - شادي رياض - نصير مزراوي - نائل العيناوي - أيوب بوعدي - بلال الخنوس - عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز - إسماعيل صيباري.

فرنسا تبحث عن مواصلة الهيمنة

وفي المباراة الثانية، يلتقي المنتخب الفرنسي مع باراغواي على ملعب فيلادلفيا، في مواجهة يسعى خلالها "الديوك" لمواصلة مشوارهم نحو اللقب.

ويخوض المنتخب الفرنسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على السويد بثلاثية نظيفة في دور الـ32، ليواصل سلسلة هجومية مميزة، بعدما سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في خمس مباريات متتالية، مؤكداً مكانته بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

أما منتخب باراغواي، فيدخل المباراة بثقة كبيرة بعدما حقق مفاجأة مدوية بإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح في الدور السابق، في إنجاز تاريخي، ويطمح إلى مواصلة مغامرته والتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2010.

موعد المباراة

وتقام المباراة على ملعب فيلادلفيا، حيث تنطلق عند الساعة الواحدة صباح الأحد بتوقيت الإمارات، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باراغواي وفرنسا

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق مباريات كأس العالم 2026، مباراة باراغواي وفرنسا عبر beIN SPORTS MAX2.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وتترقب الجماهير انطلاق منافسات ثمن النهائي، التي تعد بمواجهات قوية قد تحمل المزيد من المفاجآت، في ظل المستويات المتقاربة التي شهدتها البطولة منذ انطلاقها.