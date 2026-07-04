ركلة صلاح «بانينكا» أمام استراليا تتصدر صحف أوروبا



استحوذ تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه على اهتمام واسع في وسائل الإعلام الأوروبية، التي أفردت مساحات كبيرة للحديث عن الإنجاز التاريخي عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، مع تركيز خاص على ركلة الجزاء التي نفذها قائد المنتخب محمد صلاح بأسلوب «بانينكا»، والتي اعتبرتها الصحف واحدة من أكثر اللقطات جرأة وإثارة في البطولة حتى الآن.



وتباينت زوايا التغطية بين الإشادة بالشخصية القوية التي أظهرها المنتخب المصري، والتحليل الفني للأداء، إلى جانب الاحتفاء بالجانب الإنساني والعاطفي الذي رافق احتفالات اللاعبين والجماهير عقب صافرة النهاية، في ليلة وصفتها وسائل الإعلام الأوروبية بأنها من أبرز ليالي الكرة المصرية على الإطلاق.



وأشادت صحيفة ماركا الإسبانية بالهدوء الكبير الذي أظهره محمد صلاح في تنفيذ ركلة الترجيح، معتبرة أن اختياره أسلوب «بانينكا» في لحظة مصيرية يعكس ثقة استثنائية وخبرة لاعب اعتاد التعامل مع الضغوط في أكبر المحافل. وأضافت أن قائد المنتخب المصري لم يكتف بقيادة فريقه داخل الملعب، بل بعث برسالة واضحة إلى منافسيه بأن مصر أصبحت رقماً صعباً في البطولة.



أما صحيفة آس الإسبانية فرأت أن صلاح خطف الأضواء بركلة ستظل من أبرز مشاهد كأس العالم، مشيرة إلى أن المنتخب المصري نجح في فرض شخصيته أمام منتخب أستراليا رغم صعوبة المواجهة، وأثبت امتلاكه شخصية تنافسية قادرة على التعامل مع المباريات الإقصائية.



وفي إنجلترا، ركزت صحيفة ديلي ميل على التأثير القيادي للنجم المصري، مؤكدة أن خبرته لعبت دوراً محورياً في الحفاظ على تماسك الفريق خلال اللقاء، بينما وصفت ركلة «البانينكا» بأنها مخاطرة محسوبة من لاعب يدرك تماماً قيمة اللحظات الكبرى، معتبرة أن صلاح أضاف لقطة جديدة إلى سجله الحافل في البطولات العالمية.



من جانبها، اعتبرت صحيفة ذا صن أن المباراة شهدت واحدة من أكثر نهايات البطولة إثارة، مشيرة إلى أن أعصاب لاعبي المنتخب المصري كانت أكثر صلابة خلال ركلات الترجيح، فيما تحول صلاح إلى بطل الليلة بفضل الركلة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور تنفيذها.



وفي فرنسا، سلطت صحيفة ليكيب الضوء على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي لمنتخب مصر، مؤكدة أن التأهل لم يكن وليد الحظ، بل جاء نتيجة أداء جماعي مميز طوال المباراة، قبل أن يحسم اللاعبون المواجهة بثقة كبيرة من علامة الجزاء، يتقدمهم محمد صلاح.



أما صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية فأشارت إلى أن المنتخب المصري قدم درساً في الصبر والانضباط، مؤكدة أن صلاح اختار تنفيذ ركلة جزائه بأعلى درجات الجرأة في توقيت لا يحتمل الخطأ، وهو ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة نحو التأهل.