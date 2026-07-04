منتخب مصر يكسر نحس ركلات الترجيح (فيديو)

نجح منتخب مصر في كسر النحس الذي لازمه في ركلات الترجيح خلال السنوات الأخيرة، بعدما تفوق على أستراليا في كأس العالم 2026.

وفازت مصر على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليبلغ المنتخب المصري الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ويضع نهاية لسلسلة مؤلمة من الإخفاقات من علامة الجزاء.

ومنح الفوز منتخب مصر أول انتصار بركلات الترجيح منذ أكثر من 4 أعوام، بعدما خسر آخر 4 مواجهات احتكم فيها إلى ركلات الترجيح، سواء في بطولات كأس أمم إفريقيا الأخيرة أو التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتعود بداية السلسلة إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، عندما خسر المنتخب المصري أمام السنغال 4-2 بركلات الترجيح، قبل أسابيع من سقوطه مجددًا أمام المنافس ذاته بنتيجة 3-1 في المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

واستمرت معاناة «الفراعنة» في كأس الأمم الإفريقية 2023، بعدما ودعوا البطولة من دور الستة عشر بالخسارة 8-7 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية، ثم خسروا مباراة المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية 2025 أمام نيجيريا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وغير منتخب مصر مصيره أخيرًا، بعدما سجل لاعبوه أربع ركلات ناجحة، ليطوي صفحة الإخفاقات من علامة الجزاء، ويمنح الجماهير المصرية إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم.