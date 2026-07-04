دموع صلاح تنهمر عقب تأهل مصر التاريخي

أعرب محمد صلاح، نجم وقائد منتخب مصر، عن فخره بما حققه «الفراعنة» من إنجاز بالتأهل إلى دور الستة عشر من كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحققت مصر إنجازًا تاريخيًا في مشاركتها الحالية بالمونديال، بعدما بلغت الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخها، إثر الفوز على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل 1-1 بعد الوقتين الأصلي والإضافي.

وقال محمد صلاح، الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، في تصريحاته عقب اللقاء: «أشعر بسعادة غامرة بالفوز في المباراة والتأهل إلى ثمن النهائي، في إنجاز تاريخي للكرة المصرية».

وانهمرت دموع صلاح عقب نهاية المباراة مباشرة، في مشهد مؤثر كشف حجم الضغوط التي كان يتحملها قائد «الفراعنة»، الذي يكتب تاريخًا جديدًا في مسيرته بعدما قاد المنتخب المصري إلى هذا الدور للمرة الأولى.

وأضاف صلاح، في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس»: «قلت لزملائي إننا نلعب في معترك عالمي، أبرزوا جودتكم كلاعبين».

وحول جرأته في تسديد ركلة الترجيح على طريقة «بانينكا»، قال: «طبعًا، إذا كان هناك شخص سيسدد ركلة جزاء بطريقة بانينكا، فسيكون أنا. قررت تسديدها بهذه الطريقة في اللحظة الأخيرة، وقلت إذا كان هذا آخر كأس عالم لي، فعلي أن أسددها بهذه الطريقة».

وعلق صلاح على إمكانية مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدور المقبل، مؤكدًا أن المنتخب المصري يحترم جميع المنتخبات، وأن عليه الاحتفال أولًا قبل التفكير في المباراة المقبلة.