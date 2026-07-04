مصر تصنع التاريخ وتتخطى أستراليا بركلات الترجيح إلى ثمن نهائي كأس العالم

نجح منتخب مصر في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، بعدما أطاح بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب دالاس.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى، في أفضل مشاركة تاريخية لـ«الفراعنة» في المونديال، ليرافق المغرب كثاني منتخب عربي يتأهل إلى دور الـ16، وينتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.

بدأت أستراليا المباراة بقوة، وهددت المرمى المصري مبكرًا عندما أطلق كريستيان فولباتو تسديدة قوية في الدقيقة الخامسة ارتطمت بالعارضة، قبل أن يرد المنتخب المصري بثقة أكبر، مع محاولات منظمة لاستغلال المساحات والاعتماد على سرعة التحولات الهجومية بين الخطوط.

وافتتح إمام عاشور التسجيل لمصر في الدقيقة 13، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من كريم حافظ، وحولها برأسية رائعة إلى الزاوية اليمنى للمرمى الأسترالي، مانحًا «الفراعنة» أفضلية مبكرة وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

وزاد الهدف من ثقة المنتخب المصري، وكاد مصطفى زيكو أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 21، بعدما انفرد بالمرمى وسدد بجوار القائم، قبل أن يرفع الحكم المساعد راية التسلل، فيما تألق الحارس مصطفى شوبير في إبعاد محاولة خطيرة من عزيز باييتش في الدقيقة 35.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أهدر عمر مرموش فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 46، بعدما تلقى تمريرة متقنة من محمد صلاح، لكنه سدد الكرة بجوار القائم، قبل أن تدرك أستراليا التعادل عبر محمد هاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55.

وفرض المنتخب الأسترالي سيطرته خلال أغلب فترات الشوط الثاني، واستحوذ على الكرة، وصنع عدة فرص هجومية أربكت الدفاع المصري، غير أن التنظيم الدفاعي وتألق مصطفى شوبير حالا دون استقبال هدف ثانٍ.

وأجرى المنتخب المصري تبديلات مؤثرة بدخول هيثم حسن وحسام عبد المجيد بدلًا من مصطفى زيكو وحمدي فتحي، ليستعيد الفريق توازنه تدريجيًا ويزيد من خطورته الهجومية، بينما ارتفع إيقاع المباراة مع تبادل المحاولات بين المنتخبين بصورة مستمرة.

وفي الوقت بدل الضائع، كاد رامي ربيعة أن يخطف هدف الفوز بعدما حول عرضية محمد صلاح برأسه نحو المرمى، لكن الحارس باتريك تصدى للمحاولة ببراعة، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ويتجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين لحسم بطاقة التأهل.

وشهد الوقت الإضافي أفضلية واضحة للمنتخب المصري، الذي كثف محاولاته الهجومية بحثًا عن هدف التأهل، إلا أن الدفاع الأسترالي صمد أمام جميع الفرص، ليستمر التعادل حتى نهاية الشوطين الإضافيين.

وحسم منتخب مصر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليحقق تأهلًا تاريخيًا إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم للمرة الأولى، مواصلًا مشاركته الاستثنائية في المونديال.