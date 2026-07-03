رقم استثنائي جديد ينتظر ميسي في المونديال



يقترب نجم وقائد الأرجنتين ليونيل ميسي من إضافة إنجاز ورقم جديد إلى سجله الأسطوري والتاريخي في كأس العالم، عندما يقود منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر في دور الـ 32، في الثانية صباح غد، السبت، بتوقيت الإمارات، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، واضعاً نصب عينيه رقماً صمد منذ عام 1938.



ويدخل ميسي المواجهة متصدراً قائمة هدافي مونديال 2026 برصيد 6 أهداف، معززاً رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ البطولة برصيد 19 هدفاً، بعدما أصبح أيضاً أول لاعب يهز الشباك في 7 مباريات متتالية بنهائيات كأس العالم.



ويحتاج النجم الأرجنتيني إلى تحسين معدله التهديفي في مباريات كأس العالم البالغ هدفاً كل 33 دقيقة خلال النسخة الحالية، إذا أراد تحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم البولندي إرنست ويليموفسكي، الذي أحرز 4 أهداف بمعدل هدف كل 30 دقيقة خلال مونديال 1938 في فرنسا، وفقاً لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.



وسجل ويليموفسكي رباعيته الشهيرة في خسارة بولندا المثيرة أمام البرازيل بنتيجة 6-5، وهي المباراة التي امتدت لوقت إضافي ليحقق أفضل معدل تهديفي في نسخة واحدة من كأس العالم منذ بدء توثيق الإحصاءات التفصيلية عام 1966، وهو الرقم الذي ظل صامداً أمام أجيال متعاقبة من الهدافين.



وسجل ويليموفسكي أهدافه الأربعة في الدقائق 53 و59 و89 و118 ليعد أفضل معدل تهديفي في مباراة بـ هدف كل 30 دقيقة.

وتمنح مواجهة الرأس الأخضر، التي يخوضها حامل اللقب أمام إحدى مفاجآت البطولة، ميسي فرصة جديدة لمواصلة كتابة التاريخ، إذ إن أي أهداف إضافية قد تقربه من تحطيم أحد أقدم الأرقام القياسية في كأس العالم، وتعزز إرثه الاستثنائي في البطولة.