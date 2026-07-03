مانزامبي يكتب اسمه في تاريخ المونديال مبكراً



دخل نجم منتخب سويسرا الشاب، يوهان مانزامبي، سجلات كأس العالم 2026 مبكراً، بعدما أصبح أصغر لاعب يسهم في 5 أهداف خلال نسخة واحدة من البطولة منذ مونديال 1966، مؤكداً أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم في الوقت الحالي.



وحقق مانزامبي إنجازه بعمر 20 عاماً و261 يوماً بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين خلال البطولة، ليصبح أصغر لاعب يصل إلى هذا الرقم.



وصنع مانزامبي الهدف الأول الذي سجل منه بريل إمبولو هدف التقدم لسويسرا في مرمى الجزائر في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السويسري بهدفين نظيفين، وبلوغ الدور ثمن النهائي.



ويواصل مانزامبي لفت الأنظار منذ بداية البطولة، بعدما سجل ثنائية تاريخية جعلته أصغر لاعب في تاريخ منتخب سويسرا يحرز هدفين في مباراة واحدة، كما أصبح أول لاعب سويسري يحقق ذلك عقب مشاركته بديلاً، ليؤكد تطوره السريع وثقة الجهاز الفني بإمكاناته.



وينحدر مانزامبي المولود في 14 أكتوبر عام 2005 بمدينة جنيف من أصول أنغولية ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما بدأت علاقته بكرة القدم في الرابعة من عمره، حين كان يحلم بحراسة المرمى قبل أن يقنعه والده بالتحول إلى خط الوسط.



وجاء قرار تغيير مركزه بعد ملاحظة والده امتلاكه مهارات استثنائية في التحكم بالكرة وقدرته على اللعب بقدميه، وهو التحول الذي شكل نقطة الانطلاق لمسيرة انتهت بإحدى أبرز قصص النجاح في مونديال 2026.



وبات مانزامبي اليوم أحد أبرز اكتشافات البطولة، بعدما جمع بين صغر السن والحسم الهجومي، ليؤكد أن سويسرا تمتلك نجماً قادراً على صناعة الفارق في الحاضر والمستقبل، بينما يواصل كتابة أرقام تاريخية تضع اسمه بين أبرز مواهب كأس العالم.