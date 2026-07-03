كأس العالم 2026.. مواعيد مباريات اليوم وغداً والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026 بإقامة 3 مواجهات قوية في ختام الدور 32 ، مصر وأستراليا في قمة يترقبها الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج والأرجنتين والرأس الأخضر وكولومبيا ضد غانا.

وفيما يلي جدول مباريات يومي الجمعة والسبت:

مصر وأستراليا

تنطلق مباراة مصر وأستراليا في العاشرة مساء اليوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تنقل قنوات بي إن سبورتس مباريات كأس العالم 2026 حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبث مباراة مصر وأستراليا عبر القنوات التالية:

beIN Sports MAX 1

beIN Sports MAX 3

beIN Sports MAX 5

عبر الإنترنت

يمكن مشاهدة مباراة مصر وأستراليا مباشرة عبر الإنترنت للمشتركين في تطبيق TOD وخدمة البث الرقمي التابعة لشبكة بي إن سبورتس.

الأرجنتين والرأس الأخضر

تأمل الأرجنتين في استمرار زحفها للمحافظة على لقبها بملاقاة الرأس الأخضر مفاجأة البطولة، في دور الـ32 لكأس العالم 2026.

وستستضيف فلوريدا المواجهة القوية بين المنتخبين اللذين لم يتعرّضا لأي خسارة في دور المجموعات وهما الأرجنتين، حاملة اللقب والمرشحة فوق العادة، والرأس الأخضر التي فرضت نفسها مفاجأة البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر

تنقل شبكة "بي إن سبورت" مباراة الأرجنتين ضد الرأس الأخضر على BeIN Sports Max 2

كولومبيا ضد غانا

تُقام مباراة كولومبيا ضد غانا في كأس العالم 2026 فجر السبت 4 يوليو، عند الساعة 5:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا ضد غانا في كأس العالم 2026

تنقل شبكة "بي إن سبورت" صاحبة الحق الحصري في نقل كل مباريات نهائيات كأس العالم 2026 مباراة كولومبيا ضد غانا على BeIN Sports Max 1.