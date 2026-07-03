كيف تشاهد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026.. البث المباشر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تترقب الجماهير لا سيما العربية مواجهة المنتخب العربي مصر على ملعب لوس أنجلوس مساء الجمعة 3 يوليو 2026، ضد أستراليا ضمن دور الـ 32 من كأس العالم 2026، في لقاء يتطلع عبره المنتخبان إلى خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة مصر وأستراليا مساء الجمعة في الأوقات التالية:

بتوقيت الإمارات: 10:00 مساء

بتوقيت مصر والسعودية: 9:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

تنقل قنوات بي إن سبورتس مباريات كأس العالم 2026 حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبث مباراة مصر وأستراليا عبر القنوات التالية:

beIN Sports MAX 1

beIN Sports MAX 3

beIN Sports MAX 5

بث مباراة مصر وأستراليا عبر الإنترنت: يمكن مشاهدة مباراة مصر وأستراليا مباشرة عبر الإنترنت للمشتركين في تطبيق TOD وخدمة البث الرقمي التابعة لشبكة بي إن سبورتس.

تشكيل مصر المتوقع في مباراة أستراليا بمونديال 2026

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور.

الهجوم: مصطفى زيكو، عمر مرموش، محمد صلاح.