مهاجم منتخب أستراليا يعلن إسلامه قبل مواجهة مصر في كأس العالم

أعلن مهاجم منتخب أستراليا تيتي ينجي اعتناقه الإسلام قبل ملاقاة منتخب مصر ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026 غداً عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ولاقى الخبر اهتماماً وتفاعلاً كبيرين في مواقت التواصل الاجتماعي، حيث كشف اللاعب في حسابه على إنستغرام عن أن القصة بدأت بزيارة مسجد في مدينة أديلايد الأسترالية، للتعرف على أجواء المسجد ومتابعة أداء المسلمين لشعائرهم كالصلاة، موضحاً أن هذه الزيارة كانت نقطة تحول في رحلته الروحية على حد قوله.

وكشف ينجي عن لقائه بالداعية إسماعيل مينك أثناء زيارته لأحد المساجد في أستراليا خلال صلاة الجمعة، مبيناً أنه نطق الشهادتين بعد حديث دار بينهما.

وأكد المهاجم الأسترالي أن قراره جاء بعد فترة بحث واطلاع، أسفرت عن قناعته باعتناق الإسلام، مشدداً على أن هذا القرار جاء عن اقتناع شخصي.