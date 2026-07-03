حارس إسبانيا يدخل موسوعة غينيس برقم تاريخي في كأس العالم

واصلت إسبانيا انتصاراتها في كأس العالم 2026، لتعبر النمسا بسهولة إلى دور الـ16 بعد فوزها بثلاثية نظيفة، وتحافظ في الوقت ذاته على سجلها الخالي من استقبال الأهداف.

وللمرة الرابعة على التوالي، خرج الحارس الإسباني أوناي سيمون بشباك نظيفة في كأس العالم الحالية، ليسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق من حيث عدد الدقائق التي حافظ خلالها على نظافة شباكه في تاريخ المونديال.

وأعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجيل سيمون رقمًا قياسيًا جديدًا كصاحب أطول سلسلة شباك نظيفة في تاريخ كأس العالم، بعدما وصل إلى 519 دقيقة، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم الحارس الإيطالي والتر زينجا، والذي بلغ 518 دقيقة في مونديال 1990.

وبدأت سلسلة سيمون في آخر 39 دقيقة من مواجهة اليابان، ثم واصل الحفاظ على نظافة شباكه طوال مباراة المغرب التي امتدت إلى الأشواط الإضافية في مونديال قطر 2022، قبل أن يخرج بشباك نظيفة في مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2026 أمام الرأس الأخضر والسعودية وأوروجواي، ثم أكمل السلسلة في مواجهة النمسا بدور الـ32، ليصل إلى 519 دقيقة دون استقبال أي هدف.

كما حطم سيمون الرقم القياسي الإسباني لأطول سلسلة شباك نظيفة، والذي كان مسجلًا باسم الحارس إيكر كاسياس برصيد 476 دقيقة.