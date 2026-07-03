إسبانيا تنهي عقدة 16 عامًا منذ نهائي 2010





أنهت إسبانيا صيامًا استمر 16 عامًا عن تحقيق أي انتصار في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، بعدما تجاوزت النمسا في كأس العالم الحالية 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتسجل أول فوز لها في مباريات خروج المغلوب منذ تتويجها باللقب العالمي الوحيد عام 2010.

وفازت إسبانيا على النمسا بسهولة 3-0 في دور الـ32 لكأس العالم 2026، بتوقيع ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو، وقدمت عرضًا راقيًا، لتواجه في ثمن النهائي الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا.

وعانت إسبانيا منذ تتويجها باللقب في جنوب إفريقيا عام 2010، إذ بعدما نجح أندريس إنييستا في هز شباك هولندا في الوقت الإضافي للمباراة النهائية، أخفقت إسبانيا بعد ذلك في تحقيق أي انتصار بالأدوار الإقصائية، لتستمر معاناتها عبر ثلاث نسخ متتالية من المونديال.

وودعت إسبانيا مونديال البرازيل عام 2014 من الدور الأول، بعدما احتلت المركز الثالث في مجموعتها، إثر خسارتها 5-1 أمام هولندا و2-0 أمام تشيلي، قبل أن تحقق فوزها الوحيد على أستراليا.

وفي النسخة التالية من كأس العالم 2018 في روسيا، خرجت من دور الـ16 أمام منتخب البلد المضيف بالخسارة بركلات الترجيح 3-4 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وفي نسخة مونديال قطر عام 2022، تكرر السيناريو بالخروج من دور الـ16 أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح 0-3 بعد التعادل في المباراة دون أهداف، لتنهي أخيرًا هذه العقدة بفوزها على النمسا، محققة أول انتصار في دور خروج المغلوب بعد غياب 16 عامًا.