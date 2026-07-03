إسبانيا تعبر النمسا بسهولة إلى دور الـ16





حققت إسبانيا فوزًا سهلًا بثلاثية نظيفة على حساب النمسا، على ملعب لوس أنجلوس، في دور الـ32 من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتتأهل لمواجهة الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ16.

وسجل ثلاثية "الماتادور" ميكيل أويارزابال هدفين في الدقيقتين 36 و89، فيما أحرز بيدرو بورو الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وفرضت إسبانيا أفضليتها منذ صافرة البداية، واستحوذت على الكرة معظم فترات اللقاء، وفرضت إيقاعها الهجومي أمام منتخب النمسا، الذي اكتفى بالتراجع والدفاع، بينما صنعت فرصًا متتالية وأجبرت منافسها على الاكتفاء بمحاولات قليلة لم تشكل أي خطورة على المرمى الإسباني.

وألغى الحكم هدفًا لإسبانيا في الدقيقة 29 بعد احتساب مخالفة ضد الحارس النمساوي باتريك شلاغر، قبل أن يتألق الأخير في إبعاد تسديدة قوية من أويارزابال في الدقيقة 33، لكن مهاجم إسبانيا عوض ذلك سريعًا عندما حول عرضية مارك كوكوريا إلى الشباك في الدقيقة 36.

وواصلت إسبانيا ضغطها قبل نهاية الشوط الأول، وكادت تضاعف النتيجة في الدقيقة 45 عندما ارتدت تسديدة أليكس بايينا من العارضة، ثم تابع لامين يامال الكرة نحو المرمى، لكن شلاغر تصدى لمحاولته، لينتهي الشوط بتقدم المنتخب الإسباني بهدف دون رد بعد أداء هجومي مقنع.

وحاولت النمسا تقليص الفارق مع انطلاق الشوط الثاني، لكن رأسية البديل ساشا كالادزيتش مرت فوق العارضة في الدقيقة 60.

وعزز المدافع بيدرو بورو تقدم إسبانيا في الدقيقة 66، بعدما حول برأسه عرضية متقنة من أليكس بايينا، ليقترب المنتخب الإسباني من حسم التأهل.

واختتم أويارزابال الثلاثية في الدقيقة 89، بعدما استغل تفوق منتخب بلاده حتى اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أفضلية إسبانيا التي أنهت المباراة بأداء قوي.