"اعتذروا للمدارس".. توخيل يطالب الإنجليز بتقديم المونديال على التعليم

طالب توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، العائلات الإنجليزية بإعطاء الأولوية لكرة القدم على حساب الدراسة، من أجل مواجهة المكسيك في دور الـ 16 لكأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام في الساعات الأولى من صباح الإثنين بتوقيت إنجلترا.

وبعد إقصاء الكونغو الديمقراطية، تلعب إنجلترا ضد المكسيك (التي تنظم مونديال 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا) في مباراة من المقرر أن تنطلق في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بريطانيا (الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، مما سيؤثر غالباً على نسب مشاهدتها عبر شاشة التلفزيون.

وقال توخيل في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا):

"اعتذروا للمدارس، ودعوا الأطفال يشاهدون كرة القدم.. هيا بنا!".

وأضاف المدرب الألماني:هناك كثير من الدراسة، لكن كأس العالم يقام كل أربع سنوات. دعوهم يشاهدون البطولة".

وأشار: "تنتظرنا مباراة مهمة للغاية بعد أربعة أيام، ونحتاج خلالها إلى دعم الجميع، وخاصة الأطفال".

وكان المنتخب الإنجليزي على وشك توديع كأس العالم بخسارة مهينة لتاريخه، بعدما تأخر بهدف مبكر بعد سبع دقائق أمام الكونغو الديمقراطية سجله برايان سيبينجا، المحترف بأحد أندية دوري الدرجة الثانية في إسبانيا. لكن هاري كين، نجم وقائد إنجلترا، أنقذ الموقف بتسجيل هدفين، ليؤهل بلاده لمواجهة صعبة أمام المكسيك على ملعب "أزتيكا" الذي يقع على ارتفاع شاهق.