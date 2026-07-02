استقبال جماهيري حافل لبعثة منتخب مصر في دالاس قبل مواجهة أستراليا



وصلت بعثة منتخب مصر لكرة القدم إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية استعداداً لخوض المباراة أمام أستراليا في دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم.



وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم الخميس أن منتخب الفراعنة توجه من مدينة سبوكين إلى دالاس على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واستغرقت الرحلة 3 ساعات ونصف تقريباً.



وأضاف أن بعثة المنتخب المصري لاقت استقبالاً جماهيرياً حافلاً لدى وصولها إلى فندق الإقامة، حيث تواجد الآلاف من الجالية المصرية هناك لتحية البعثة.



كان منتخب مصر تأهل إلى دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، كثاني المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا المتصدر.



أما أستراليا فقد صعدت في وصافة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب باراغواي ثالث الترتيب.