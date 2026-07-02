فيديو.. ميسي يواجه التفتيش الصارم في أمريكا بالضحك



أظهر النجم ليونيل ميسي، ردة فعل مفاجئة خلال إجراءات تفتيش المنتخب الأرجنتيني قبل التوجه إلى ميامي من أجل مواجهة الرأس الأخضر في دور الـ 32 لكأس العالم 2026.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق خضوع قائد وأسطورة المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي لإجراءات تفتيش أمنية صارمة رفقة زملائه، قبل صعود بعثة منتخب بلاده إلى الطائرة المتجهة إلى ميامي، استعداداً لمواجهة «القروش الزرقاء».



وأظهر الفيديو ميسي وهو يتعامل مع إجراءات التفتيش بهدوء، حيث قابل التفتيش الصارم بالضحك والابتسامات، في مشهد لاقى تفاعلاً على نطاق واسع، في ظل تقبله للإجراءات المطبقة على جميع اللاعبين دون استثناء.



وتأتي هذه المشاهد في ظل التدابير الأمنية المشددة التي ترافق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ يخضع اللاعبون والوفود الرسمية لإجراءات تفتيش مماثلة لتلك المطبقة على بقية المسافرين، بما في ذلك نقاط التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل الأمريكية، ضمن بروتوكولات أمنية مشددة تهدف إلى تأمين حركة المنتخبات طوال البطولة.



ولم يكن ميسي أول نجم من النجوم المشاركة في كأس العالم 2026 الذي يتعرض لتفتيش صارم، حيث أظهرت مقاطع فيديو في وقت سابق خضوع كريستيانو رونالدو وغيره إلى الإجراءات نفسها.



ويستعد المنتخب الأرجنتيني، حامل لقب كأس العالم، لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في ميامي ضمن دور الـ 32، بعدما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بينما يواصل منتخب الرأس الأخضر كتابة التاريخ في مشاركته الأولى ببلوغه الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.