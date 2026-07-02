صدفة غريبة.. سر سقوط الأفارقة في الدقيقة 86؟



جاء وداع السنغال الحزين أمام بلجيكا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ليكشف عن صدفة غريبة حدثت في وداع 3 منتخبات أفريقية من هذا الدور، في واحد من السيناريوهات الغريبة التي ربما لم تحدث من قبل.



وشهدت مباريات دور الـ 32 عن مفارقة تمثلت في استقبال ثلاثة منتخبات من القارة السمراء ودعت البطولة أهدافاً حاسمة في الدقيقة 86، إذ قد يكون لغزاً يبحث عن إجابة، بعدما لفتت المصادفة أنظار وانتباه المتابعين، فيما خرج منتخب جنوب أفريقيا أيضاً بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.



وكان منتخب كوت ديفوار أول المنتخبات الأفريقية التي ودعت دور الـ 32، بعدما خسر أمام النرويج 1-2 في مباراة قدم خلالها أداءً قوياً، وكان قريباً من تحقيق الفوز.



وتقدم أنطونيو نوسا للنرويج قبل أن يعادل أماد ديالو النتيجة، لكن إيرلينغ هالاند نجم «أحفاد الفايكنغ» خطف الهدف الثاني وهدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 86، وهو ما كان أمراً عادياً حتى ذلك الحين.



وسقطت الكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا بالنتيجة نفسها 1-2 بعدما منحها برايان سيبينغا التقدم بهدف في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، لكن هاري كين نجح في صنع الريمونتادا وقيادة «الأسود الثلاثة» للانتصار بتسجيله هدف التعادل أولاً في الدقيقة 75، ثم هدف الفوز في الدقيقة 86 في تكرار لسيناريو خروج كوت ديفوار.



وزاد الأمر غرابة في مواجهة السنغال وبلجيكا، حيث تجرعت «أسود التيرانغا» نهاية أكثر قسوة أمام المنتخب الأوروبي، إذ رغم التفوق السنغالي المطلق طوال نحو 85 دقيقة، وأمام عجز بلجيكي تام، تقدمت السنغال بهدفين نظيفين عبر حبيب ديارا وإسماعيلا سار.



وسارت الأمور بشكل جيد حتى ما قبل الدقائق الخمس الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي، حين قلص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة نفسها التي سُجلت فيها أهداف في كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، ثم أدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة 89، قبل أن يحسم المباراة 3-2 بركلة جزاء في الوقت الإضافي.



أما جنوب أفريقيا، فلم تستقبل هدفاً في الدقيقة 86، لكنها غادرت البطولة بالطريقة نفسها تقريباً، بعدما صمدت أمام كندا حتى الدقيقة 90+2 قبل أن يسجل ستيفن أوستاكيو هدف الفوز الوحيد، لتتواصل النهايات المؤلمة للمنتخبات الأفريقية في الأدوار الإقصائية.



ورغم أن هذا السيناريو يمثل لغزاً، إلا أن رودي غارسيا مدرب بلجيكا أعطى تفسيراً يبدو منطقياً عن سقوط المنتخبات الأفريقية في الدقائق الأخيرة، وذلك في حديثه عقب الفوز على السنغال قائلاً: «نحن نعرف هذه المنتخبات، فهي تفقد تنظيمها التكتيكي في الدقائق الأخيرة من المباراة».



وأضاف: «كنا نعلم عند التقدم بنتيجة 2-0 أنهم سيفعلون كل ما بوسعهم للدفاع عن مرماهم، وأرى أن ذلك كان خطأ فادحاً، لأنه بمجرد أن تستقبل هدف تقليص الفارق كما حدث تتغير المباراة بالكامل».



وكانت القارة الأفريقية قد حققت إنجازاً غير مسبوق بتأهل 9 منتخبات من أصل 10 إلى دور الـ 32، لكن 4 منها غادرت حتى الآن، بينما تتواصل آمال مصر والجزائر والرأس الأخضر وغانا في بلوغ ثمن النهائي، في حين حسم المغرب تأهله بالفعل إلى دور الـ 16 بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح، ليبقى أبرز ممثلي القارة في كأس العالم.