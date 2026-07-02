حرمان نجوم الغولف من متابعة مونديال 2026 في ويمبلدون

مُنع نجما الغولف، الأيرلندي روري ماكلروي والإنجليزي تومي فليتوود، من متابعة مباراة إنجلترا في كأس العالم لكرة القدم أثناء حضورهما منافسات بطولة ويمبلدون للتنس من مقاعد المقصورة الملكية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فليتوود، مشجع نادي إيفرتون، اضطر إلى تفويت مشاهدة حارس مرمى فريقه جوردان بيكفورد في مباراة إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية، بعد تأكيد سالي بولتون، الرئيسة التنفيذية لنادي عموم إنجلترا، أن ويمبلدون قررت منع استخدام الهواتف في المقصورة الملكية.

وتزامن موعد مباراة إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية مع عدد من مباريات بطولة التنس العريقة، ولم يعرض منظمو ويمبلدون مباراة مونديال 2026 على شاشات ملاعب البطولة المقامة على الملاعب العشبية، وتركوا للجماهير حرية الاختيار بين متابعة مباريات التنس أو كأس العالم.

ويخضع رواد المقصورة الملكية لقواعد مختلفة، بينما لم يُمنع الضيوف الآخرون من مشاهدة مباراة المنتخب الإنجليزي على هواتفهم.

ويعشق العديد من نجوم الغولف الموجودين في المقصورة الملكية بالملعب الرئيسي، كرة القدم، إذ يشجع البريطاني جاستن روز نادي تشيلسي، بينما يشجع الإنجليزي لوك دونالد نادي توتنهام.