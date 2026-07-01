ثنائية كين تنجو بـ «الأسود الثلاثة» من فخ الكونغو الديمقراطية

قاد هاري كين منتخب إنجلترا إلى بلوغ دور الستة عشر لكأس العالم 2026، بعدما حوّل تأخر «الأسود الثلاثة» بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي جرت على ملعب أتلانتا اليوم الأربعاء، في دور الـ 32 من البطولة.

وسجل كين هدفي إنجلترا في الدقيقتين 75 و86، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف ويتقاسم وصافة هدافي البطولة مع النرويجي إيرلينغ هالاند، خلف ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بعدما منح منتخب بلاده انتصاراً بشق الأنفس أمام المنتخب الكونغولي الصعب.

وباغت منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الإنجليزي بهدف مبكر بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عندما استغل برايان سيبنغا كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقوة في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وفرضت إنجلترا سيطرتها على مجريات اللعب بعد الهدف، لكنها اصطدمت بتألق الحارس ليونيل مباسي الذي تصدى لرأسية جود بيلينغهام في الدقيقة 29، ليحافظ على تقدم منتخب بلاده.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه، وأبعد المدافع بيساكا تسديدة ماركوس راشفورد من على خط المرمى في الدقيقة 35، بينما اعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على الهجمات المرتدة التي أقلقت الدفاع الإنجليزي.

وكاد يوان ويسا أن يعزز تقدم الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 42، بعدما حوّل عرضية بيساكا نحو المرمى، لكن الكرة ارتدت من القائم وسط متابعة من دفاع إنجلترا.

وأنقذ الحارس الكونغولي مرماه مجدداً في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تصدى لرأسية أخرى من بيلينغهام، ثم أبعد محاولة خطيرة من كين، لينهي الشوط الأول متقدماً هدف دون رد.

واستمرت محاولات إنجلترا في الشوط الثاني، وواصل مباسي تألقه بتصديه لفرصة جديدة من بيلينغهام، قبل أن ينجح كين في إدراك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 75.

واستمرت الأفضلية الإنجليزية في الدقائق الأخيرة، حتى خطف كين هدف الفوز في الدقيقة 86 بتسديدة قوية استقرت في أعلى الزاوية اليسرى، ليغتال أحلام الكونغوليين بعد مباراة قوية من المنتخب الإفريقي.

وتأهلت إنجلترا إلى دور الستة عشر لمواجهة المكسيك، بينما ودع منتخب الكونغو الديمقراطية البطولة بعدما قدم عرضاً قوياً، وكاد يحقق كبرى مفاجآت المونديال، لكنه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه.